More v Chorvátsku vyplavilo znepokojivý tragický objav: Nikto presne nevie, čo sa mohlo stať

Chorvátsko
Veľmi smutná správa z Jadranu.

V obľúbenej dovolenkovej destinácii v južnom Chorvátsku sa objavil prípad, ktorý pripomína, že morský systém čelí viacerým hrozbám. Miestni sú z tejto správy nešťastní a odborníci znepokojení. 

Neďaleko od Pelješackého mosta, ktorý sa nachádza na juhu Chorvátska v blízkosti Dubrovníka, pred pár dňami objavili mŕtveho delfína, informuje chorvátsky web Dnevnik. Správu prinieslo miestne rybárske združenie na svojej facebookovej stránke.

Na vine môže byť ľudský faktor

Rybárske združenie k príspevku o tejto tragickej správe pripojilo aj fotografie, ktoré zachytávajú mŕtve zviera v mori. „Často prinášame pekné príbehy a, žiaľ, niekedy narazíme na takéto ukážky mŕtveho delfína. Nemôžeme predpokladať, či bol zranený, ale je veľká pravdepodobnosť, že ide o ľudský faktor. Obrázok vznikol na úseku Peljeski most/Klek,“ napísali k fotografiám.

Ľudia v komentároch pod príspevkom predpokladajú, že delfín umrel na následky prejdenia motorovým člnom, prípadne v dôsledku chyby nezodpovedného rybára.

Morské cicavce lákajú pozornosť turistov. Vidieť však delfíny na vlastné oči a ešte k tomu na Jadrane, patrí k nezabudnuteľným zážitkom. O to viac je smutné, keď sa na rovnakom mieste odohrá tragédia.

Navyše, delfíny čoraz častejšie čelia hrozbám spojeným s intenzívnou lodnou dopravou, znečistením mora či ilegálnym rybolovom. Taktiež nárazy do lodí, zamotanie do sietí alebo požitie plastového odpadu môžu mať fatálne následky.

