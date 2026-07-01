Obľúbená dovolenková krajina Slovákov prijíma mimoriadne opatrenia: Turecko čaká summit NATO aj príchod Trumpa

Turecko patrí aj toto leto medzi najvyhľadávanejšie dovolenkové destinácie Slovákov a počas júla a augusta tam zamieria desaťtisíce turistov zo Slovenska. Mnohí z nich však možno ani netušia, že krajina sa v najbližších dňoch zmení na jedno z najstráženejších miest sveta. Dôvodom je summit Severoatlantickej aliancie, na ktorý do Ankary pricestujú desiatky svetových lídrov vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa.
Turecko v súvislosti s nadchádzajúcim summitom Severoatlantickej aliancie (NATO) zavádza rozsiahle bezpečnostné opatrenia, nasadzuje desaťtisíce policajtov a uvádza systémy protivzdušnej obrany do vysokej pohotovosti. Zároveň zakázalo verejné zhromaždenia a zaviedlo kontroverzné obmedzenia týkajúce sa slobody vyjadrovania a zhromažďovania sa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Do Ankary pricestuje aj Donald Trump
Cieľom opatrení je podľa americkej tlačovej agentúry zabezpečiť summit, ale tiež poukázať na silu a zdôrazniť oddanosť Turecka voči Aliancii, aj keď býva často vnímané ako jej neštandardný či odlišný člen.
V utorok a stredu, 7. a 8. júla, sa zídu v Ankare lídri všetkých 32 členských štátov vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý dlhodobo vyčíta Európe, že sa podľa neho pridlho spoliehala na ochranu Spojených štátov a na svoju obranu nevynakladala dostatok vlastných prostriedkov. Európskych spojencov kritizuje aj pre ich postoj k vojne USA proti Iránu.
Turecko zároveň otvorilo nové VIP letisko, ktoré vzniklo prestavbou bývalého vojenského letiska a je určené špeciálne na prijatie vedúcich predstaviteľov NATO. Vo viacerých častiach Ankary budú platiť prísne obmedzenia, najmä pri letiskách, prezidentskom komplexe, kde sa bude konať summit a tiež v okolí hotelov, v ktorých budú ubytované delegácie. Tieto opatrenia výrazne narušia život v tomto takmer šesťmiliónovom meste.
Zakázali demonštrácie aj koncerty
Prísne bezpečnostné opatrenia v tureckom hlavnom meste nie sú ničím neobvyklým, no opatrenia prijaté v súvislosti so summitom podľa AP zjavne presahujú bežný rámec. Orgány zakázali počas summitu demonštrácie, koncerty a oslavy ukončenia štúdia a niektorým štátnym zamestnancom nariadili dovolenku, aby sa zmiernilo preťaženie dopravy.
Bezpečnostné zložky tiež zadržali viac ako 200 ľudí, ktorí sú údajne napojení na extrémistické skupiny vrátane organizácie Islamský štát (IS), tvrdia tamojšie orgány. Podľa médií zadržali aj aktivistov, právnikov a akademika. Turecký súd z dôvodu bezpečnosti a verejného poriadku zablokoval prístup na webové stránky kritické voči NATO a summitu. Viacerým novinárom neudelili akreditáciu na mediálne pokrytie stretnutia.
Hlavnou témou bude jednota Aliancie
Očakáva sa, že lídri sa budú na ňom zaoberať otázkami ohľadom výdavkov na obranu a meniacej sa úlohy USA v Aliancii. Hlavnou témou bude jednota, a to najmä po spomínanej Trumpovej kritike spojencov. AP píše, že úloha Turecka ako hostiteľskej krajiny prispela k účasti Trumpa, ktorý má dobrý vzťah s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. „No, keby sa to nekonalo v Turecku pod vedením Erdogana, asi by som tam nešiel,“ povedal minulý týždeň šéf Bieleho domu po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.
Erdogan pred týmto summitom opísal Turecko ako spoľahlivého spojenca. Turecko podľa neho pracuje na tom, aby zabezpečilo, že summit v Ankare bude „míľnikom v histórii NATO“. Turecko je členom Aliancie od roku 1952 a v rámci nej má po USA druhú najväčšiu armádu a rýchlo sa rozrastajúci obranný priemysel.
Často však koná nezávisle, čo frustruje spojencov. Napríklad sa odmietlo podieľať na sankciách voči Rusku, dostalo sa do sporov s Gréckom a kúpilo ruské systémy protivzdušnej obrany S-400, čo v roku 2019 viedlo k jeho vylúčeniu z programu F-35. Ankara tiež zdržiavala vstup Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Napriek tomu Turecko v roku 2022 sprostredkovalo Čiernomorskú dohodu o obilí medzi Ukrajinou a Ruskom a podporilo nedávne iniciatívy namierené na ukončenie vojny v Iráne.
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