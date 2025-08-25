Už teraz majú tip na víťaza. Kompletné pravidlá aj súťažiaci novej Farmy sú odhalení, takto reagujú diváci

Už len týždeň a diváci sa konečne dočkajú novej série ich obľúbenej farmárskej šou. A tak ako pri každej sérii, aj táto bude mať novú tému a nové špeciálne pravidlá, ktoré ju odlíšia od predošlých. Navyše budú farmári rozdelení do dvoch skupín a len jedna bude mať šancu vyhrať.
Ako sme vás informovali v článku, sedemnásta séria Farmy bude výnimočná. Súťažiaci sa totiž rozdelia na dva tímy – Dedičov a Vydedených, pričom iba Dediči budú môcť získať titul víťaza. Vydedení budú spať vonku, a to za každého počasia, zatiaľ čo Dediči si užijú pohodlie vlastnej postele.
Prvý tip na víťaza?
Najväčšou zmenou v tejto sérii je však to, že jeden z hráčov získa tajomný amulet Zlatej salamandry. S ním farmár dostane nielen skratku do vytúženého finále, ale aj moc rozhodovať o osude ostatných. Jeho držiteľ sa však nesmie prezradiť. „Tajne ho počas prvého dňa na statku dostane náhodným výberom jeden z Vydedených. Samozrejme, nikomu nesmie prezradiť, že ho má,“ uvádzajú tvorcovia.
Farma s podtitulom „Prekliate dedičstvo“ tak rozhodne bude iná, než predošlé série.
„Každý týždeň skupina Dedičov háda, kto z Vydedených amulet drží – ak to uhádnu, držiteľ amuletu sa stáva prvým duelantom. Ak sa však pomýlia, majiteľ amuletu bude môcť tajne preradiť určitý počet Dedičov medzi Vydedencov. Výsledok prezradí až umelá inteligencia Alica. Držiteľ amuletu má imunitu, ale nie pred duelom. Ak ho prehrá, môže namiesto seba označiť iného hráča na vyradenie,“ objasňuje ďalšie pravidlá portál Mediaboom.
Okrem nových pravidiel sa však na Farme ukážu aj úplne noví súťažiaci. Medzi nimi je napríklad Miška z Ruže pre nevestu alebo Lenočkina kamarátka. Väčšinu farmárov však tvoria bežní ľudia. Jedným z nich je aj Peter Tirpák, ktorý vyrastal v prostredí gazdovstva, a tak pre neho pobyt na farme nie je ničím novým. Vie sa postarať o zvieratá, o statok a tvrdej driny sa rozhodne nebojí. Nie div, že sa už začali objavovať komentáre o tom, že by sa práve on mohol stať ďalším víťazom Farmy.
„Toto je víťaz. Doteraz mi každý tip vyšiel,“ písala diváčka a ďalšia hneď reagovala: „Super, prajem mu to, podľa popisu si to určite zaslúži najviac. Držím mu palce.“
Nahlásiť chybu v článku