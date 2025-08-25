Diváci si mysleli, že nadobro opustili seriál, no nie je to tak. Obľúbené postavy ešte majú čo ukázať

Finále desiatej epizódy zanechalo v divákoch pochybnosti, no dnes už vedia, že Walter Klaus prežil. Okrem neho však budú v deji aj ďalšie postavy, s ktorými už diváci nerátali.
V posledných dňoch odtajnila televízia viacero zvratov, na ktoré sa musia fanúšikovia Dunaja, k vašim službám v 11. sérii pripraviť. Walter Klaus prežil a túži po pomste, Holubec je pripravený získať späť svoju moc a Tereza tiež nezaháľa a nešokuje len jeho, ale tiež celú Kučerovskú rodinu. Navyše do deja vstupujú dve nové postavy – Adela a Astrid.
Nové postavy aj návrat starých
Okrem toho, že bolo odhalené, že sa k obsadeniu pridajú tieto dve nebezpečné ženy, ako sme vás informovali v článku, televízia tiež v popisoch epizód odhalila, že z Osvienčimu ušli dvaja väzni. Azda najpamätnejšími postavami, ktoré skončili v tomto tábore sú pani Mária, Dávidova babka, a Ester, ktorá pomáhala Dávidovi, no potom uzavrela dohodu s opačnou stranou, čo sa jej vypomstilo.
Zatiaľ však nie je známe, kto z tohto tábora ujde, no určite pôjde o napínavú situáciu, keďže Astrid, žena, ktorá sa vráti z liečenia v Nemecku spolu s Walterom, je zároveň neter vysokopostaveného nacistu z Osvienčimu. Táto postava je založená na skutočnej osobe, ktorá mala dom vedľa koncentračného tábora v Osvienčime a tam aj vyrastala. Zdá sa tak, že aj keby sa väzni z Osvienčimu vrátili do Bratislavy, bude ich tam Astrid čakať a vytúženú slobodu nenájdu.
Kto sa tiež vráti, sú Magda a Laco Koptík. Tí ušli s malou Veronikou a Ondríkom do Maďarska, aby ich zachránili, no ako informovala televízia, čaká ich návrat a diváci o tieto obľúbené postavy neprídu. Magda pritom dlhé mesiace riskovala pre Annu, no teraz už nebude musieť, keďže dostala hviezdu – označenie spoločensky dôležitej Židovky.
„Tentokrát čakajú Magdu naozaj pekné časy,“ priznala Monika Szabó o ďalšom osude jej postavy. Dodala, že ju čakajú svetlé časy, ktoré si podľa jej slov zaslúži. Po necelom roku sa vracajú s Lacom späť do Bratislavy a v ich prípade bude zamotanou zápletkou to, že počas tohto obdobia vychovávali dve deti a teraz ich musia vrátiť ich skutočným rodičom.
