Novú sériu ešte neodvysielali, no Farma už čelí kritike zo strany divákov. Žiadajú návrat starých pravidiel

Relácia Farma je už na obrazovkách stálicou a každý rok diváci s napätím čakajú, ako súťažiaci zabojujú o imunitu, budú intrigovať a snažia sa prebojovať až do finále, či už pomocou fyzickej sily alebo prefíkanej taktiky. Nechýba ani alkohol, zábava a hádky, ktoré z tejto šou robia poriadnu drámu.
Diváci sa môžu na 17. sériu obľúbenej farmárskej šou tešiť už v pondelok 1. septembra 2025 o 21.30 h, alebo v exkluzívnom 24-hodinovom predstihu na Voyo. Dianie tohtoročnej série reality šou sa bude niesť v duchu veľkej záhady. Pôvodný majiteľ statku, farmár s dušou dobrodruha a cestovateľa, zanechal hráčom testament a farmu plnú nečakaných nástrah, náročných výziev a úplne nových pravidiel.
Nové pravidlá
Súťažiacich navyše čaká veľká zmena. Zatiaľ čo časť súťažiacich sa môže pred dažďom a vetrom skryť pod strechou a užiť si pohodlie vlastnej postele, iní budú musieť za každého počasia prespávať vonku pri hlasných zvukoch domácich aj exotických zvierat. Ako sme vás informovali v článku, rozdelia sa na dva tímy – Dedičov a Vydedených, pričom iba Dediči budú môcť získať titul víťaza.
Najväčšou zmenou je však to, že jednému z hráčov testament zanechal aj tajomný amulet Zlatej salamandry. S ním farmár získa nielen skratku do vytúženého finále, ale aj moc rozhodovať o osude ostatných. Jeho držiteľ sa však nesmie prezradiť. „Tajne ho počas prvého dňa na statku dostane náhodným výberom jeden z Vydedených. Samozrejme, nikomu nesmie prezradiť, že ho má,“ uvádzajú tvorcovia.
Nie div, že po toľkých rokoch sa televízia rozhodla túto šou „okoreniť“ a prekvapiť divákov niečím novým, aby aj pre nich bolo prekvapivé, kto sa nakoniec prebojuje do finále. Zdá sa totiž, že o tom nebude rozhodovať len fyzická sila či spojenectvá, ale po novom si bude môcť získať moc pre seba aj jednotlivec, ktorý bude hrať sám za seba a postačí mu na to vedieť udržať tajomstvo.
Predtým televízia priviedla do hry bývalých farmárov z iných sérií, čím ozvláštnila túto šou a zabúdať netreba ani na to, keď do Farmy vstúpila umelá inteligencia Alica, ktorá ich začala kontrolovať. Tá nebola práve diváckou favoritkou, no po čase si na ňu museli zvyknúť.
Farma 17 tak bude opäť v niečom nová, no prvotné reakcie pravdepodobne nie sú to, čo televízia čakala. V komentároch sa totiž diváci vyjadrili dosť nostalgicky a dodnes spomínajú na prvé série. „Pozerala som, keď bola Kvetka, potom nie,“ priznala napríklad jedna žena. Medzičasom ju stihol vystriedať nielen Marek Fašiang, ale pred ním moderovala túto šou ešte aj Evelyn.
„Prosím, nech sa vrátite k tvrdým pravidlám a trestom, ako to bolo za Kvetky, inak to ani nebudem pozerať a myslím si, že nie som sám,“ odkázal ďalší fanúšik tohto formátu, a tiež pôvodnej moderátorky. „Teraz som dopozerala českú farmu. Žiadne nadávky, ožieračky, silikónové plastické chudery, žiadne posilňovačky, agresívne správanie… Slovenskú farmu nemusia vôbec vysielať…“ znel zas iný komentár.
Zatiaľ pritom nie sú ani známe mená farmárov, ktorí sa v septembri stretnú na farme na televíznych obrazovkách, okrem jedného – Mišky, ktorú diváci spoznali v Ruži pre nevestu. Jej účinkovanie sa však nestretlo s veľkou podporou, ako vyplynulo z komentárov. „Toto skôr zníži sledovanosť, Markíza, a nie zvýši,“ odkázal niekto televízii. „Tak už viem, prečo to pozerať nebudem,“ potvrdila rovno jeho slová iná diváčka.
„Do českej farmy dajú Mary, do našej Mišu, ako vážne treba až tak naháňať čísla týmto chorým spôsobom a dávať tam osoby, ktoré už tak majú slávy viac než dosť, aby robili drámy?“ pýtala sa diváčka a našla sa tiež ironická otázka: „Povedal jej niekto, že sa tam pracuje?“
