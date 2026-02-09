Užívajú si veľkú výhodu, ktorú má málokto. Hercom zo Sľubu sa preto intímne scény nakrúcajú oveľa ľahšie

Televízne seriály často prinášajú nielen silné príbehy, ale aj herecké spojenia, ktoré si diváci rýchlo obľúbia. Presne to sa deje aj v obľúbenom seriáli Sľub, kde sa na obrazovke stretli Kristína Sisková a Filip Pavúk. Ich spoločné scény pôsobia prirodzene, nenútene a čoraz viac priťahujú pozornosť fanúšikov, ktorí si všímajú nielen dej, ale aj vzájomnú chémiu hercov.
Kristína Sisková, ktorá si postupne buduje pevné miesto medzi mladou hereckou generáciou, prináša do seriálu citlivosť, energiu a autenticitu. Filip Pavúk jej zasa herecky sekunduje vyrovnaným prejavom a charizmou, vďaka čomu ich spoločná linka nepôsobí prvoplánovo, ale prirodzene zapadá do celkového príbehu. Ich postavy v Sľube sa vyvíjajú postupne a dávajú divákom priestor sledovať vzťahy, emócie aj vnútorné konflikty bez zbytočného pátosu. Ladí im to spolu aj vďaka tomu, že sa poznali už pred Sľubom, ako priznali obaja v Teleráne.
Z čoho mal Filip menší stres?
Herci stvárňujú zamilovanú dvojicu, ktorá sa najnovšie zasnúbila. Extrovertná Andrea Marková sa prišla posťažovať svojmu Vladkovi do práce, no nečakala, že ju požiada o ruku. Naštvalo ju, že ako slobodná žena nemá nárok na učiteľský byt. Bývajú v malej garsónke, čo síce ani jednému z nich nevadí, no odrazu jej vyvolený dostal nápad. „Vezmime sa!“ povedal jej Vladko.
Skončilo to zásnubami, no čo sa týka obrúčky, musel trochu zaimprovizovať a nasadil jej prsteň z kľúčenky. „Vlado s tým prišiel tak spontánne,“ povedala Kristína so smiechom. Ako dodal Filip, robila mu problém jedna vec pri natáčaní tejto scény. „Spomenul som si, na čo jediné som počas natáčania tejto scény myslel… A bolo to len to, aby som za tie tri sekundy tú kľúčenku vedel z toho zväzku kľúčov dať dole a podarilo sa to,“ poznamenal s úsmevom.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Sympatická blondínka si následne robila srandu a uviedla, že si naňho spomenula, keď dávala kľúč dole zo zväzku. Nielen táto scéna sa jej s Filipom natáčala priam skvelo. „Toto bolo pre mňa veľmi milé. Musím povedať, že všeobecne nejaké intímne, milostné scény nie sú pre hercov určite nič príjemné alebo teda niečo, čo by si obzvlášť užívali. No a tam bol 30-členný štáb a tie mikrofóny,“ pokračovala herečka.
Nahlásiť chybu v článku