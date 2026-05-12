Nádherná novinka v slovenskom šoubiznise: Bývalý účastník Let’s Dance sa čoskoro stane dvojnásobným otcom

Niektoré správy dokážu zmeniť obyčajný deň na výnimočný. Známy tanečník sa pochválil novinkou, ktorá u nich doma opäť priniesla obrovskú radosť.
Bývalý účastník tanečnej šou Let’s Dance a tanečník Marek Klič sa podelil o milú rodinnú novinku priamo na svojom Instagrame. Už čoskoro sa stane totiž dvojnásobným oteckom, pričom krásnu správu oznámil len niekoľko mesiacov po tom, čo sa s partnerkou tešili z narodenia dcérky Maríny.
Druhé bábätko na ceste
Pre Mareka a jeho partnerku ide o ďalšiu krásnu kapitolu rodinného života. Ten sa im výrazne zmenil v novembri 2024, keď sa stali rodičmi malej Maríny. Teraz je jasné, že dievčatko sa už čoskoro dočká mladšieho súrodenca a ich rodina sa opäť rozrastie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Radostnú novinku zverejnil tanečník na sociálnych sieťach, kde dal najavo, že prežíva mimoriadne silné obdobie. Svoju radosť neskrýval a k oznámeniu pripojil aj nežné slová, ktoré hovoria za všetko. „Niektoré sny sa plnia iba raz, no my práve žijeme ten náš znovu,“ napísal Marek Klič k záberu, ktorým sa podelil o krásnu správu.
Nahlásiť chybu v článku