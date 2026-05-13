Bez opatrovateľky by to nedala. Zuzana Porubjaková prezradila, akú cenu zaplatila za víťazstvo v tanečnej šou

Na obrazovkách pôsobí všetko ľahko, elegantne a prirodzene. Za veľkými výkonmi sa však často skrývajú hodiny driny, únava, tlak aj snaha zvládnuť popri práci rodinu a bežný život.
Tohtoročná víťazka tanečnej šou Let’s Dance a herečka Zuzana Porubjaková, ktorá v súťaži tancovala po boku tanečníka Matyáša Adamca, otvorene prehovorila pre magazín Evita o tom, čo bolo pre ňu počas celej šou najnáročnejšie.
Diváci si všímali najmä výkony na parkete, ona však priznala, že oveľa viac ju vyčerpávalo všetko okolo. Okrem náročného tempa pritom nebojovala len s únavou, ale aj so zdravotným obmedzením po staršom zranení z divadla, ktoré jej dodnes spôsobuje ťažkosti najmä pri štandardných tancoch.
Najväčšou skúškou nebolo tancovanie
Herečka priznala, že skĺbiť intenzívne tréningy, natáčanie, divadlo aj rodinný život bolo mimoriadne náročné. Najväčší problém pre ňu napokon nepredstavovalo samotné tancovanie, ale všetko, čo sa dialo mimo parketu.
„Úplne najťažšie boli pre mňa dokrútky a veci okolo toho, ktoré sú toho súčasťou, a to bolo pre mňa veľakrát vyčerpávajúcejšie než samotné tancovanie. Z toho je síce človek fyzicky vyčerpaný, ale nie psychicky. Dokrútky boli veľmi náročné na sústredenie, vymýšľanie, aj na to, že človek vychádza zo svojej komfortnej zóny,“ prezradila Zuzana.
