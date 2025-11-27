Už o pár hodín sa môžete vybrať na jedny z najkrajších vianočných trhov v Európe: Sú od nás len na skok

Už zajtra si budete môcť vychutnať varené víno a poriadnu dávku vianočnej atmosféry. Jedny z najkrajších a najobľúbenejších trhov v Európe totiž privítajú svojich prvých tohtoročných návštevníkov. Nenechajte si to ujsť.
Vianočné trhy v poľskom meste Krakov otvoria svoje brány už tento piatok 28. novembra a budú trvať až do Nového roka.
Patria medzi najkrajšie v krajine
Krakovské trhy rozhodne patria medzi tie najkrajšie, aké môžete v Poľsku navštíviť. Skvelé je, že sú od slovenskej hranice vzdialené približne len hodinu a 40 minút.
Magazín Time Out ich dokonca označil ako jednu z najkrajších zimných destinácií na celom svete, okrem toho sa objavili aj na zozname najzasneženejších vianočných trhov v Európe. Navyše, krakovský vianočný stromček bol minulý rok označený za najkrajší na celom svete.
Vianočné trhy v Krakove sa každoročne konajú na najväčšom stredovekom námestí v Európe – na hlavnom námestí Rynek Główny, ktoré sa datuje do 13. storočia a má rozmery 200 x 200 metrov. Okrem remeselných výrobkov tu na vás čakajú aj tradičné poľské špeciality a jedinečná zimná rozprávka.
