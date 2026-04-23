Hudobný svet smúti: Zomrel legendárny spevák a skladateľ. Jeho kariéra bola mimoriadne bohatá

Roland Brožkovič
TASR
Hudobník zomrel vo veku 79 rokov.

Britský hudobník Dave Mason, známy predovšetkým ako spoluzakladateľ kapely Traffic, zomrel vo veku 79 rokov. Gitarista a skladateľ ju založil v roku 1967 spolu s frontmanom Steveom Winwoodom, bubeníkom Jimom Capaldim a flautistom Chrisom Woodom.

Mason, rodák z anglického Worcesteru, účinkoval na prvých troch albumoch skupiny – Mr. Fantasy (1967), Traffic (1968) a Last Exit (1969). Je autorom niekoľkých hitov telesa, ktoré produkovalo psychedelicky podfarbený progrock. Mason v roku 2024 oznámil, že podstupuje liečbu „závažného ochorenia srdca“, a v nedeľu 19. apríla pokojne zomrel vo svojom dome v americkom štáte Nevada, informovala stanica BBC News.

Zanechal veľkú stopu

Hudobník zložil hit kapely Feelin‘ Alright?, ktorý neskôr nahrali hviezdni interpreti ako Joe Cocker či Jackson 5. Mason odišiel zo skupiny Traffic v roku 1968, ešte pred vydaním tretieho albumu. V roku 2004 uviedli Traffic (jej zakladajúcich členov) do Rokenrolovej siene slávy.

Mason v roku 1970 vydal svoj debutový sólový album Alone Together, na ktorom sa nachádza niekoľko z jeho najuznávanejších skladieb, napríklad Sad and Deep as You, Look at You Look at Me či Only You Know and I Know.

Počas svojej sólovej kariéry nahral ďalšie úspešné piesne, medzi ktoré patria Shouldn’t Have Took More Than You Gave, We Just Disagree a Let It Go, Let It Flow. Ako štúdiový hudobník alebo spevák sa podieľal na albumoch Jimiho Hendrixa, Georgea Harrisona, Erica Claptona, The Rolling Stones, Wings a ďalších.

V polovici 90. rokov sa stal členom britsko-americkej skupiny Fleetwood Mac, s ktorou pripravil album Time (1995) a tiež podnikol turné. V roku 2004 spolu s priemyselným dizajnérom Ravim Sawhneyom založil firmu vyrábajúcu ekologické elektrické gitary.

Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
