Hudobný svet smúti: Zomrel legendárny spevák a skladateľ. Jeho kariéra bola mimoriadne bohatá

Britský hudobník Dave Mason, známy predovšetkým ako spoluzakladateľ kapely Traffic, zomrel vo veku 79 rokov. Gitarista a skladateľ ju založil v roku 1967 spolu s frontmanom Steveom Winwoodom, bubeníkom Jimom Capaldim a flautistom Chrisom Woodom.
Mason, rodák z anglického Worcesteru, účinkoval na prvých troch albumoch skupiny – Mr. Fantasy (1967), Traffic (1968) a Last Exit (1969). Je autorom niekoľkých hitov telesa, ktoré produkovalo psychedelicky podfarbený progrock. Mason v roku 2024 oznámil, že podstupuje liečbu „závažného ochorenia srdca“, a v nedeľu 19. apríla pokojne zomrel vo svojom dome v americkom štáte Nevada, informovala stanica BBC News.
Zanechal veľkú stopu
Hudobník zložil hit kapely Feelin‘ Alright?, ktorý neskôr nahrali hviezdni interpreti ako Joe Cocker či Jackson 5. Mason odišiel zo skupiny Traffic v roku 1968, ešte pred vydaním tretieho albumu. V roku 2004 uviedli Traffic (jej zakladajúcich členov) do Rokenrolovej siene slávy.
Mason v roku 1970 vydal svoj debutový sólový album Alone Together, na ktorom sa nachádza niekoľko z jeho najuznávanejších skladieb, napríklad Sad and Deep as You, Look at You Look at Me či Only You Know and I Know.
Počas svojej sólovej kariéry nahral ďalšie úspešné piesne, medzi ktoré patria Shouldn’t Have Took More Than You Gave, We Just Disagree a Let It Go, Let It Flow. Ako štúdiový hudobník alebo spevák sa podieľal na albumoch Jimiho Hendrixa, Georgea Harrisona, Erica Claptona, The Rolling Stones, Wings a ďalších.
V polovici 90. rokov sa stal členom britsko-americkej skupiny Fleetwood Mac, s ktorou pripravil album Time (1995) a tiež podnikol turné. V roku 2004 spolu s priemyselným dizajnérom Ravim Sawhneyom založil firmu vyrábajúcu ekologické elektrické gitary.
