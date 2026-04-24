Eufória aj pohoršenie: Vystúpenie Madonny rozdelilo ľudí na dva tábory. Vraj by mala ísť do dôchodku

Hudobný priemysel sa neustále mení, no jedna vec zostáva – tlak na umelcov, aby zapadli do predstáv spoločnosti. Keď sa však niekto rozhodne tieto pravidlá ignorovať, často to vyvolá silné reakcie. Presne to sa stalo po vystúpení Madonny so speváčkou Sabrinou Carpenter na festivale Coachella, ktoré rozdelilo verejnosť a spustilo vášnivú diskusiu.
Festival Coachella patrí medzi najväčšie hudobné udalosti na svete, kde sa každoročne stretávajú najväčšie hviezdy aj nové talenty. Práve toto podujatie je známe nielen hudbou, ale aj momentmi, ktoré okamžite obletia internet a vyvolajú diskusie. Jedným z nich sa stalo aj vystúpenie Madonny po boku Sabriny Carpenter, ktoré síce zaujalo publikum, no zároveň rozdelilo verejnosť, ako píše Daily Mail.
Vystúpenie plné hitov aj kontroverzie
Legendárna Madonna, ktorá má 67 rokov, sa objavila na pódiu počas vystúpenia 26-ročnej speváčky a predviedla energickú šou. Obe zaspievali najprv megahit Vogue, nasledoval ich nový duet Bring Your Love a nakoniec zaznela ikonická skladba Like a Prayer, z ktorej publikum doslova šalelo. Samotný spevácky výkon bol nespochybniteľný, no to isté nemožno povedať o Madonne, ktorá nezostala svojej povesti nič dlžná.
Speváčka sa netají tým, že má rada výrazný mejkap a výstredné oblečenie, ktoré by si mnohé ženy v jej veku na seba neodvážili dať. Na pódiu sa objavila v pikantnej bledofialovej spodnej bielizni s korzetom. Zatiaľ čo niektorí dali najavo svoj obdiv, iní neskrývali pohoršenie.
