Chorvátsku pláž spomenuli v rebríčku najkrajších na celom svete. Lístok do raja stojí 6,50 eura

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Tyrkysová voda v kombinácii s bielym pobrežím pôsobí ako z rozprávky.

Chorvátsko ukrýva množstvo pokladov. Letných dovolenkárov najviac zaujímajú pláže, kde si budú môcť dobre oddýchnuť a zabudnúť na starosti, ktoré riešia počas všedných dní. Ak hľadáte inšpiráciu, máme pre vás tip na jedno miesto, ktoré ste možno ešte nenavštívili. 

Magazín Forbes zaradil chorvátsku pláž Sakarun medzi najkrajšie na svete, vypichol portál Total Croatia News. Minulý rok tiež Forbes zaradil Chorvátsko ako destináciu číslo 1 v rebríčku najlepších európskych krajín, ktoré sa oplatí navštíviť. Predbehlo aj Taliansko či Španielsko.

Budete mať pocit, že ste v ďalekej exotike

Pláž Sakarun sa nachádza na ostrove Dugi Otok a na prvý pohľad pripomína skôr exotický Karibik než pobrežie Jadranského mora.

Čelí aj problémom

Na googli jej svieti vysoké hodnotenie 4,1 hviezdičky z 5, pričom viacerí návštevníci tvrdia, že je jednou z najkrajších pláží v Chorvátsku. „More je dokonale čisté, teplé a nie hlboké, ako malý raj na zemi,“ uviedol jeden z nich. Dodal však, že posledné roky sa situácia v dôsledku znečistenia a kotviacich lodí mení, za čo samotná pláž nemôže, ale vinníkmi sme my, ľudia.

Recenzií, podľa ktorých je škoda, že o pláž nie je lepšie postarané, je viacero. No mnohí si jej čaro dokážu užiť napriek tomu.

Využite trajekt a môžete sa tu aj ubytovať

Ostrov Dugi Otok nie je s chorvátskou pevninou prepojený mostom, takže musíte využiť napríklad trajekt. Jednou z možností je nastúpiť naň pri Zadare. Cesta z prístavu „Port of Zadar Gaženica“ do stanice „Brbinj“ na ostrove trvá asi 1 hodinu a 35 minút a jednosmerný lístok na hlavnú sezónu sme našli za 6,50 eura na dospelú osobu.

Môžete sa tu aj ubytovať, no možností nie je tak veľa, ako v tých najobľúbenejších chorvátskych letoviskách. Aktuálne začínajú ceny na Bookingu na 68 eurách pre dve osoby na noc.

Takže stále máte možnosť vyraziť počas leta aj mimo najprebádanejších chorvátskych chodníčkov a spoznať nové miesta.

Dunaj k vašim službám
