Európska únia má „pikantný“ problém: Premýšla, ako zadefinovať intímne partie. Toto sú návrhy

Roland Brožkovič
TASR
Údajne je už známy aj prvotný návrh textu.

Diplomati, úradníci i rôzni iní predstavitelia v Európskej únii v uplynulých dňoch diskutujú o tom, ako zadefinovať „intímne partie“. Deje sa tak v rámci snahy zamedziť umelej inteligencii (AI) generovať nahé obrázky osôb bez ich povolenia, píše TASR podľa správy magazínu Politico.

Európska únia pracuje na reforme svojho Nariadenia o umelej inteligencii, napísalo Politico s odvolaním sa na dva anonymné zdroje. Európska komisia údajne už prišla aj s prvotným návrhom textu. Spomína v ňom obmedzenia pre „genitálie, oblasť lona, anus, úplne odhalený zadok alebo ženské bradavky či dvorce“. Či na zoznam zaradiť aj prsia, podľa dokumentu záleží na „politickej diskusii“.

Všetko spôsobil Musk

EÚ sa začala znova zaoberať svojimi pravidlami o generatívnej umelej inteligencii po tom, čo chatbot Grok miliardára Elona Muska čelil kritike za možnosti vytvárať obrázky nahých ľudí bez ich povolenia. Politico v marci informovalo o návrhu úplného zákazu systémov schopných generovať sexualizované deepfaky skutočných ľudí. Ten je podľa informácií magazínu stále predmetom rokovaní. Zákaz medzičasom podporili Európsky parlament aj Európska rada.

