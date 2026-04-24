Moment, na ktorý diváci Dunaja čakali: Uvidia koniec vojny aj jej následky. Príbeh bude pokračovať

Momentálne diváci sledujú už 14. sériu obľúbeného dobového seriálu a keďže sa presunul do reálnej historickej doby, približne vedia, čo ich čaká. Každému tak už určite napadla otázka, čo sa stane po vojne a či sa dočkajú momentu, kedy budú postavy opäť slobodné a dostanú priestor na šťastie.
Ako sa ukázalo, tento okamih je bližšie, než diváci čakali. V súčasnosti sledujú 14. sériu, pričom nie sú ani v polovici. Ešte pár týždňov tak budú musieť sledovať, ako postavy prehrávajú a schytávajú jednu ranu za druhou. Na jeseň by sa však mohlo všetko konečne obrátiť na dobré a fanúšikovia by sa tak dočkali potrestania záporných postáv.
Koniec vojny sa blíži
„V rámci tej 15. série oslobodíme Bratislavu. Takže vlastne tak nejako prejdeme do konca vojny, ktorá ale nebude vrcholom série, ale v ktorej sa stane,“ povedala pre portál Mediálne scenáristka Evita Twardzik s tým, že hoci sa v polovici 15. série naozaj vojna skončí, príbehy postáv budú pokračovať ďalej a diváci tak uvidia všetky následky – tie pozitívne aj negatívne.
Na písaní ďalších sérií pritom Twardzik podľa jej slov spolupracuje s historičkou a keďže má rešpekt pred zobrazovaním týchto období, hodiny strávia rešeršou a hľadaním informácií, ktoré potom môžu prepájať so seriálovými postavami. Dodala tiež, že sa už nebojí zobraziť obdobie po vojne, pretože práve tento výskum jej ukázal, že sa aj potom dialo množstvo intenzívnych vecí, ktoré by mohli v seriáli zobraziť.
„Tie naše postavy to hodne zastihne,“ dodala a hoci chcela povedať viac, zatiaľ nemôže, takže si diváci budú musieť jednoducho počkať.
