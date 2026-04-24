Tvrdý ruský diskont otvoril dve nové slovenské predajne. Záujem zákazníkov spôsobil na sídlisku chaos

Bolo to ešte v septembri, keď sme vás exkluzívne informovali o tom, že lacný ruský diskont Mere pripravuje otvorenie svojej prvej tuzemskej pobočky. Stalo sa tak po špekuláciách a dohadoch o tom, či vôbec na Slovensko vstúpi. Následne sme ako prví priniesli správy o tom, že prevádzkujúca spoločnosť nadviaže ďalšími dvoma pobočkami. Tie sú od začiatku apríla realitou.
Ako vyplýva z oficiálnych stránok na sociálnych sieťach, diskont Mere po Banskej Bystrici oficiálne otvoril predajne v Nových Zámkoch a Prievidzi. Práve v druhom menovanom meste však prišli s otvorením aj neočakávané problémy, upozornil na to portál MY Horná Nitra.
Chaos na pokojnom sídlisku
Reťazec, ktorý na Slovensku prevádzkuje firma ChainStores SK s. r. o., otvoril pobočku v Prievidzi na sídlisku Píla. Tento fakt, pochopiteľne, zvýšil v lokalite premávku ako zákazníkov, tak tiež zásobovania. Ako sa zdá, vytvorené parkovacie plochy nedokážu pokryť vznikajúci dopyt a vozidlá údajne parkujú napríklad popri komunikácii, ktorá vedie k tamojším obytným domom. Problémy majú mať aj kamióny s tovarom a spomína sa tiež zvýšená hlučnosť.
Počas nedele sa na mieste konalo stretnutie jednej z mestských poslankýň a majiteľa budovy. Cieľom malo byť pomenovanie problémov, ale aj hľadanie ich riešenia. Stabilizáciu situácie predpokladá aj vedúca prievidzskej predajne Mere.
„Chápeme dočasné nepríjemnosti spojené s otvorením nového obchodu. Naše skúsenosti ukazujú, že záujem v prvých mesiacoch postupne klesá, tok zákazníkov a vykladanie veľkých nákladných vozidiel sa stáva rovnomerným počas dňa aj v priebehu týždňa,“ uviedla pre portál Oľga Knapcová.
Pribudnú aj ďalšie predajne?
K trom otvoreným pobočkám by mohli v najbližších mesiacoch pribudnúť aj ďalšie. Naznačuje to aktivita eseročky ChainStores SK, ktorá na pracovnom portáli Profesia v minulosti aktívne hľadala viacerých pracovníkov, ktorí jej majú pomôcť s hľadaním vhodných priestorov naprieč celou krajinou.
Výhodou diskontného reťazca by mal byť aj fakt, že pre svoje prevádzky nevyhľadáva striktne priestory v hlavných mestských nákupných lokalitách či retail parkoch, kde sa sústredia najväčší hráči a je tam prirodzene aj najväčší tlak na ceny prenájmov. Potvrdilo sa to ako v Banskej Bystrici, tak aj v Prievidzi.
Konkrétne plány však zatiaľ nie sú známe a vypísané nie sú ani žiadne aktuálne pracovné ponuky, ktoré by mohli naznačiť ďalšie kroky diskontu.
Koncept a pozadie
Popri rozbiehajúcej sa slovenskej expanzii pôsobí diskont Mere napríklad v Českej republike, kde už stihol otvoriť 11 predajní v mestách ako Bruntál, Most, Příbram, Písek, Plzeň, Jihlava, Karlove Vary, Ústí nad Labem, Těšín, Varnsdorf a Olomouc.
Na druhej strane, v českých médiách sa okrem správ o nových pobočkách riešilo aj majiteľské pozadie spoločnosti a kontroverzné mená v jej štruktúre.
Podľa portálu PageNotFound.cz z dostupných informácií a verejných registrov vyplýva, že za Mere majú stáť bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina opakovane zaradila na sankčný zoznam a označila ich za bezpečnostnú hrozbu. Ďalej sa v rámci firmy spomínajú napríklad platby v kryptomenách, ktoré si Rusi obľúbili hlavne po začatí vojny na Ukrajine.
Česká mutácia spoločnosti sa pre portál vyjadrila, že ide o špekulácie a nepodložené informácie. Tak či onak, Mere neprežívalo od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine ľahké obdobie, nakoľko s ním prerušilo obchodné väzby niekoľko dodávateľov a v niektorých krajinách ako Poľsko či Belgicko musel reťazec zmeniť názov na MyPrice.
