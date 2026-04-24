Zlom vo vyšetrovaní záchrankového tendra: Polícia začala trestné stíhanie a preveruje podozrenia

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nina Malovcová
TASR
Polícia začala trestné stíhanie v kauze záchrankového tendra, preverovanie odhalilo vážne podozrenia.

Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v súvislosti s podozreniami týkajúcimi sa tendra na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) realizoval rozsiahle preverovanie. TASR o tom v piatok informovali z Prezídia Policajného zboru.

Protikorupčná jednotka vykonala viaceré procesné úkony smerujúce k objasneniu skutkového stavu, zrealizovala viac ako desiatku výsluchov a analýzu rozsiahleho množstva listinných podkladov od viacerých subjektov s cieľom zabezpečiť relevantné informácie a dokumentáciu.

Začatie trestného stíhania

„Na základe dôkladného vyhodnotenia získaných informácií a po rozsiahlom doplnení podkladov vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ uviedli z Prezídia Policajného zboru. Vzhľadom na štádium prípravného konania a jeho neverejný charakter nebude polícia k predmetnej veci poskytovať bližšie informácie.

Foto: TASR – Maroš Herc

Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko ZZS SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v novembri informoval, že rezort postupoval v rozpore so zákonmi a podal protesty prokurátora.

Spor pokračuje na súdoch

Rezort im nevyhovel, preto Žilinka podal vo veci 32 správnych žalôb. Ministerstvo trvá na tom, že záchrankový tender bol zrušený zákonne a zákonné sú aj vydané nadväzujúce rozhodnutia o zastavení konania. Je pripravené obhájiť svoj právny názor na správnom súde. Polícia vo februári informovala, že protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite sa zaoberá viacerými trestnými oznámeniami k záchrankovému tendru.

Európska únia má „pikantný“ problém: Premýšla, ako zadefinovať intímne partie. Toto sú návrhy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac