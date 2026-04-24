Zlom vo vyšetrovaní záchrankového tendra: Polícia začala trestné stíhanie a preveruje podozrenia

Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v súvislosti s podozreniami týkajúcimi sa tendra na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) realizoval rozsiahle preverovanie. TASR o tom v piatok informovali z Prezídia Policajného zboru.
Protikorupčná jednotka vykonala viaceré procesné úkony smerujúce k objasneniu skutkového stavu, zrealizovala viac ako desiatku výsluchov a analýzu rozsiahleho množstva listinných podkladov od viacerých subjektov s cieľom zabezpečiť relevantné informácie a dokumentáciu.
Začatie trestného stíhania
„Na základe dôkladného vyhodnotenia získaných informácií a po rozsiahlom doplnení podkladov vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ uviedli z Prezídia Policajného zboru. Vzhľadom na štádium prípravného konania a jeho neverejný charakter nebude polícia k predmetnej veci poskytovať bližšie informácie.
Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko ZZS SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v novembri informoval, že rezort postupoval v rozpore so zákonmi a podal protesty prokurátora.
Spor pokračuje na súdoch
Rezort im nevyhovel, preto Žilinka podal vo veci 32 správnych žalôb. Ministerstvo trvá na tom, že záchrankový tender bol zrušený zákonne a zákonné sú aj vydané nadväzujúce rozhodnutia o zastavení konania. Je pripravené obhájiť svoj právny názor na správnom súde. Polícia vo februári informovala, že protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite sa zaoberá viacerými trestnými oznámeniami k záchrankovému tendru.
Nahlásiť chybu v článku