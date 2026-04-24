Zamilovali si ho diváci z celého sveta. Nový seriál valcuje rebríčky sledovanosti

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Má hodnotenie 75 %.

Blíži sa víkend a s ním aj ten najlepší čas na seriálový maratón. Máme pre vás skvelý tip na napínavý príbeh, ktorý zhltnete za pár večerov. Navyše má slávne herecké obsadenie.

Zamiloval si ho celý svet

Na streamovacej platforme Apple TV+ si diváci prakticky z celého sveta zamilovali nový seriál Imperfect Women, ktorý ovládol rebríčky sledovanosti, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Táto osemdielna miniséria s minutážou do 50 minút, ktorá mala premiéru v polovici marca, sa radí medzi žánre psychologická dráma a kriminálny triler.

Seriál, ktorý je adaptáciou rovnomenného románu od spisovateľky Araminty Hall, sleduje tri najlepšie kamarátky, ktorých život náhle poznačí vražda. Ich desaťročia trvajúce puto prejde obrovskou skúškou, pretože pri vyšetrovaní vyjdú najavo šokujúce skutočnosti.

Hlavné predstaviteľky stvárnili známe americké herečky – Elisabeth Moss, známa zo seriálu Príbeh služobníčkyKerry Washington, ktorá nedávno zažiarila vo filme The Six Triple Eight; a trojicu uzavrela Kate Mara, ktorú môžete poznať z filmu Ostreľovač či zo seriálu House of Cards.

Foto: MovieStillsDB

Má hodnotenie 75 %

Na filmovom portáli ČSFD seriálu svieti slušné hodnotenie – 75 %. Diváci zo zahraničia však boli k seriálu oveľa prísnejší, na IMDb má o trochu menej priaznivý rating – 5.9/10 a na Rotten Tomatoes mu udelili hodnotenie len 46 %.

Filmoví kritici mu vyčítajú priemerný príbeh, ktorému vraj chýba originalita a šmrnc. No fanúšikovia knižného originálu tvrdia, že príbeh je „temný a lahodný“. Napätie sa vraj buduje postupne.

