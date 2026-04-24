Trump čelí kritike za fotografiu s tenistkami: Verejnosť rieši zásadný detail

Prezident Donald Trump čelí kritike po zverejnení fotografie zo stretnutia s univerzitným tenisovým tímom v Bielom dome. Na zábere stoja hráčky v zadnom rade, zatiaľ čo prezident a tréneri sú v popredí.
Ako upozornil Denník N, snímku zverejnil na sociálnej sieti X komentátor Ron Filipkowski. Zachytáva ženský tenisový tím z univerzity v štáte Georgia, ktorý bol v utorok pozvaný do Bieleho domu pri príležitosti víťazstva v turnaji organizovanom Národnou vysokoškolskou atletickou asociáciou (NCAA).
Kritika smeruje k rozloženiu postáv na fotografii
Pozornosť vyvolalo najmä rozmiestnenie ľudí na snímke. Zatiaľ čo prezident a členovia realizačného tímu stoja vpredu, samotné hráčky, ktoré turnaj vyhrali, sú umiestnené vzadu.
A photo is worth a thousand words… https://t.co/AwM13R4zlQ
— Martina Navratilova (@Martina) April 22, 2026
Prezident Donald Trump v posledných týždňoch čelí obvineniam z mizogýnie. Kritika sa objavila po odchode troch ministeriek z kabinetu, ktorý je podľa ohlasov dlhodobo tvorený prevažne mužmi.
President @realDonaldTrump hosts Texas A&M Women’s Volleyball at the White House for winning the 2025 National Championship! 🇺🇸 pic.twitter.com/1zvqwcn6MP
— Margo Martin (@MargoMartin47) April 21, 2026
Nahlásiť chybu v článku