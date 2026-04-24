Európske krajiny pripravujú cvičenie na východnom krídle NATO: Veľa sa o ňom nevie, ide o citlivú tému

Poľsko a Francúzsko podľa informácií portálu Wirtualna Polska zverejnených vo štvrtok pripravujú spoločné vojenské cvičenia s prvkami jadrového odstrašenia nad východným krídlom NATO. Premiér Donald Tusk diskusiu na túto tému potvrdil, no minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz spochybnil existenciu príprav cvičení.
Informuje o tom varšavský spravodajca TASR. Podľa armádnych zdrojov portálu majú manévre prebiehať najmä nad Baltským morom a severným Poľskom. Francúzske lietadlá Rafale by počas nich mali niesť jadrové hlavice, pričom poľské letectvo by sa sústredilo na prieskum a konvenčné údery v smere Sankt Peterburgu. Francúzska strana by v scenároch simulovala použitie jadrových zbraní.
Cvičenia mimo byrokracie NATO
„Kľúčové v týchto plánoch je, že budovaná poľsko-francúzska vojenská zložka bude v istom zmysle mimo byrokracie NATO,“ uviedol zdroj portálu. Vypracovanie spoločných postupov umožní rýchlejšie obranné rozhodnutia a majú slúžiť ako pohotovostné plány v prípade útoku Ruska. Aktivované budú ešte pred aktiváciou článku 5 Severoatlantickej zmluvy, čo zdroj považuje za potenciálne zdĺhavý proces.
Tusk po pondelkovom stretnutí s prezidentom Macronom potvrdil, že obe krajiny začali diskusiu o tzv. pokročilom odstrašení a nevylúčil ani rozsiahle spoločné cvičenia v budúcnosti. Zároveň však upozornil na citlivosť témy a vyjadril rezervovaný postoj k prípadnej prítomnosti francúzskych lietadiel schopných niesť jadrové zbrane nad Poľskom.
Minister obrany spochybňuje prípravy
„Úprimne povedané, nechcel by som mať nad Poľskom Rafale s jadrovými bombami,“ uviedol premiér, pričom dodal, že takýto scenár nie je aktuálne v pláne. Minister obrany stredu podľa agentúry PAP uviedol, že takúto spoluprácu nemôže potvrdiť a nepovažuje za pravdepodobné, že by pri nej došlo ku konkrétnym záverom.
Zdôraznil, že ide o mimoriadne citlivú tému, ktorá nie je v pokročilom štádiu, a rozhodnutia o jadrových otázkach musia byť prijímané na úrovni NATO. Kosiniak-Kamysz zároveň informoval o pripravovanom stretnutí ministrov obrany členských štátov NATO, ktoré sa má venovať jadrovým schopnostiam aliancie vrátane rôznych programov, ako je americký systém jadrového zdieľania či francúzskeho jadrového odstrašenia. Táto spolupráca sa rozvíja aj v kontexte rastúceho napätia vo východnej Európe a rozmiestnenia ruských jadrových zbraní v Bielorusku.
Tusk spochybnil pripravenosť USA brániť Európu
Poľský premiér Donald Tusk v piatkovom rozhovore pre denník Financial Times spochybnil pripravenosť Spojených štátov splniť si svoje záväzky voči Európe v prípade ruského útoku a vyzval na posilnenie obranných kapacít Európskej únie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
Tusk uviedol, že kľúčovou otázkou pre Európu je, či USA zostanú lojálnym spojencom v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva v NATO. Zároveň zdôraznil potrebu praktického naplnenia týchto záväzkov, nielen ich formálneho deklarovania. Podľa Tuska čelí východné krídlo NATO reálnej hrozbe zo strany Ruska, pričom na možný konflikt sa podľa neho musia krajiny pripravovať ako na riziko vzdialené už nie roky, ale mesiace.
Poukázal aj na incident z minulého roka, keď ruské drony narušili poľský vzdušný priestor, pričom reakcia aliancie podľa neho nebola dostatočná. Premiér zdôraznil, že jeho vyjadrenia neznamenajú spochybnenie článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ale skôr snahu o jeho reálne uplatňovanie v praxi. „Chcel by som veriť, že stále platí, ale niekedy mám s tým trochu problém,“ uviedol.
V tejto súvislosti vyzval Európsku úniu, aby sa stala skutočnou alianciou, schopnou zabezpečiť vlastnú obranu. Podľa neho si to vyžaduje konkrétne nástroje, posilnenie vojenských kapacít a lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi. Tusk zároveň zdôraznil potrebu hlbšej integrácie Európy v oblasti obrany, vrátane schopnosti rýchlo presúvať vojenské sily a efektívne reagovať na bezpečnostné hrozby. Dodal, že vojna na Ukrajine prispela k väčšiemu uvedomeniu si nutnosti spoločného postupu v oblasti bezpečnosti.
