Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť

Foto: kossxtreeme, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Klaudia Oselská
Vianočné trhy
Nájdete tu jedny z najkrajších vianočných trhov v Európe.

Predstavte si mesto, ktoré sa v decembri rozžiari miliónmi svetiel, ulice sa premenia na rozprávkové kulisy a vôňa škorice, vareného vína a sladkých dobrôt vás sprevádza na každom kroku. Nie je to Viedeň ani Praha či Budapešť, ale rumunské mesto, ktoré sa v posledných rokoch stalo nečakaným favoritom európskych vianočných trhov. Kedysi menej známe priemyselné centrum južného Rumunska dnes láka turistov z celej Európy svojou neopakovateľnou vianočnou atmosférou.

Ak hľadáte netradičný vianočný výlet, mesto Craiova v Rumunsku je destináciou, ktorú by ste rozhodne nemali prehliadnuť.

Craiova leží na juhu krajiny, v župe Dolj, na brehu rieky Jiu. So svojimi viac než 250-tisíc obyvateľmi patrí medzi najväčšie rumunské mestá a je hlavným centrom regiónu Oltenia. Je to miesto s bohatou históriou, ktorá siaha až do čias Dákov – na starovekých mapách sa spomína ako Pelendava.

Počas stáročí tu vyrástli pevnosti, kostoly a paláce, mesto prežilo vojny, zemetrasenia aj požiare, no zakaždým vstalo ešte silnejšie. Dnes pôsobí ako moderná metropola, ktorá však nezabúda na svoje korene a tradície.

Nájdete tu rozprávkové vianočné trhy

Ako sme vás už informovali, rumunské mesto Craiova sa nedávno vyšvihlo medzi absolútnych favoritov v rebríčku najkrajších vianočných trhov v Európe pre tento rok. S rekordným počtom hlasov – 90-tisíc, a s ohromnou rozlohou viac než 280-tisíc metrov štvorcových sa stalo nielen najväčším, ale aj jedným z najkrajších trhov.

Craiova počas sviatkov doslova žiari. V roku 2024 bolo celé centrum mesta pokryté viac než dvoma miliónmi svetiel, ktoré vytvárali svetelné tunely, obrovské brány a trblietajúce sa inštalácie. Nad všetkým sa týčil obrovský kolotoč, najväčšie ruské koleso v Rumunsku, z ktorého bolo vidno celé mesto v slávnostnom šate.

Historické centrum sa premenilo na obrovskú scénu rozdelenú do štyroch tematických svetov, ktoré návštevníkov preniesli od klasickej rozprávky až do budúcnosti. V ríši Kráska a zviera sa tak ocitli v kúzelnom paláci, kde ožili scény známej rozprávky, zatiaľ čo Santova dedina jasala detskou radosťou, vôňou medovníkov a tónmi kolied.

Milovníci tradícií zas nevynechali časť Tradičné rumunské Vianoce, kde miestni remeselníci ponúkali výrobky z dreva, výšivky a domáce dobroty, ktoré rozprávali príbeh rumunskej pohostinnosti a štedrosti. A ten, kto zatúžil po niečom úplne inom, Galaktické Vianoce ho zaviedli do sveta svetelných efektov a futuristických inštalácií inšpirovaných Hviezdnymi vojnami.

Takže ak ste si mysleli, že vianočné trhy sú len o punči, cigánskej a koledách – Craiova vás milo prekvapí tým, že ponúkne ešte niečo oveľa, oveľa viac.

Vianočné trhy v meste Craiova sa otvorili už 14. novembra 2025 a budú trvať až do 4. januára 2026.

Ponúka však ešte omnoho viac

