Oblečenie tu nakúpite za pár eur, Slováci čakali na otvorenie v radoch. Známy reťazec sa bude rozširovať

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Slovensko sa príchodu obľúbenej značky dočkalo po dlhých rokoch. Reťazec teraz priblížil expanzné plány u našich susedov a známe je aj to, ako sa mu hospodársky darilo pod Tatrami.

Známy írsky reťazec Primark vstúpil na slovenský trh v máji 2023 a už počas otváracieho dňa bolo jasné, že v hlavnom meste zamieša kartami. To sa vzhľadom na ošiaľ, ktorý spôsobil napríklad aj v Prahe, dalo očakávať. Necelé tri roky po otvorení svieti na Slovensku logo reťazca stále iba v Bratislave, no u našich susedov sa chystá ďalšia expanzia.

Zástupcovia Primarku o tom informovali v tlačovej správe. Spoločnosť v súčasnosti v Českej republike prevádzkuje tri predajne – dve v Prahe a jednu v Brne. Najnovšie s k nim pridá aj tá ostravská, s ktorou to ale podľa kompetentných neskončí.

Tradične veľkorysé priestory

Predajňa v Ostrave bude mať približne 3 100 metrov štvorcových predajnej plochy a Primark už začal s náborom nových zamestnancov – aktuálne hľadá aj kandidátov na manažérske pozície. Druhá moravská pobočka ponúkne všetko, na čo sú zákazníci zvyknutí a ako zástupcovia spoločnosti uviedli, jej otvorenie je výsledkom silného dopytu v Česku.

Sme radi, že môžeme oznámiť ďalší dôležitý míľnik nášho rastu v strednej a vo východnej Európe, ktorým je otvorenie predajne v Ostrave plánované ešte v tomto roku. S tromi predajňami a so 440 zamestnancami v celej krajine, ako aj s ďalšou expanziou, ktorú máme v pláne, sa tešíme, že budeme aj naďalej rozvíjať našu značku a zároveň ju sprístupníme ešte väčšiemu počtu ľudí,“ povedal Maciej Podwojski, riaditeľ Primarku pre strednú a východnú Európu.

Čo sa týka Ostravy, predajňa by mala byť otvorená v nákupnom centre Avion.

Okrem toho Primark potvrdil, že u našich západných susedov chce pokračovať v expanzii a v pláne je otvorenie tretej pražskej pobočky. Spoločnosť už mala podpísať nájomnú zmluvu so známym nákupným centrom Westfield Černý Most. Táto prevádzka ale bude sprístupnená najskôr koncom roka 2027.

Na Slovensku v zisku

Vstup na slovenský trh bol v rámci stredoeurópskeho a východoeurópskeho regiónu jeden zo strategických krokov. Pochopiteľne, voľba padla na Bratislavu, ktorá je pre koncept Primarku jednoznačne najvhodnejšou tuzemskou lokalitou. Od mája 2023 je predajňa v nákupnom centre Eurovea stále jedinou slovenskou pobočkou, pričom na tomto fakte by sa podľa našich informácií nemalo v blízkej dobe nič meniť.

Írov určite teší aj pohľad na hospodárske výsledky slovenskej eseročky Primark, ktorá vlani vykázala slušný zisk. Stalo sa tak po roku 2024, keď skončila v strate viac ako milión eur. Zisk pred zdanením síce bol viac ako 70-tisíc eur, no do konečných výsledkov sa premietli aj zvyšujúce sa náklady, čo vtedy potvrdil Podwojski.

Ak sa pozrieme na minulý rok, tržby Primark Slovakia medziročne klesli zhruba o 6 %, no tentoraz bol zisk na úrovni 825-tisíc eur.

