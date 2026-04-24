Zuzana Kocúriková v tom má jasno: „Napichovaniu“ nefandí, je to len boj s veternými mlynmi

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Krásu vníma ako niečo, čo vychádza zvnútra, nie z dokonalého vzhľadu.

Skutočný pôvab nie je len o tom, čo vidíme v zrkadle, ale najmä o energii, ktorú človek šíri okolo seba. Mnohé ženy sa snažia zastaviť čas za každú cenu, no existujú aj také, ktoré starnú s takou ľahkosťou, až máte pocit, že vek je pre ne len nepodstatné číslo v kalendári.

Pre magazín Evita sa 77-ročná herečka Zuzana Kocúriková zamyslela nad tým, ako dnes vníma krásu v neskoršom veku. Jej postoj k úpravám zovňajšku či k móde je vlastne veľmi prostý. Namiesto hľadania chýb pred zrkadlom sa sústredí na to, aby z nej nevyprchala radosť a povestná iskra.

 

Vylepšenia u nej nehľadajte

Zuzana Kocúriková si uvedomuje, že s niektorými kartami, ktoré nám boli rozdané pri narodení, jednoducho nepohneme. „Ako človek vyzerá, to je veľa dané od prírody. S tým veľa neurobíte,“ vyjadrila sa. Dnešná doba síce ponúka nekonečné možnosti vylepšovania, ona si vybrala cestu prirodzenosti. „Samozrejme, môžete sa začať „napichovať“ a podobne, ale tomu ja nefandím,“ priznáva otvorene.

Nikoho však neplánuje poučovať, pretože si váži dnešnú otvorenosť. „Nikomu to nevyčítam – dnes je, našťastie, slobodná doba a každý si môže so svojím telom robiť, čo chce.“ Sama však v umelom omladzovaní zmysel nevidí a radšej vsádza na prirodzené starnutie.

 

„Ja tomu ale neholdujem a ani nikdy nebudem, lebo podľa mňa je to boj s veternými mlynmi. Som šťastná, že mám veľa energie – takej tej životnej, vesmírnej. Za to som veľmi vďačná,“ priznáva herečka s pokorou.

Módou sa nikdy neriadila

Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
