Zuzana Kocúriková v tom má jasno: „Napichovaniu“ nefandí, je to len boj s veternými mlynmi

Skutočný pôvab nie je len o tom, čo vidíme v zrkadle, ale najmä o energii, ktorú človek šíri okolo seba. Mnohé ženy sa snažia zastaviť čas za každú cenu, no existujú aj také, ktoré starnú s takou ľahkosťou, až máte pocit, že vek je pre ne len nepodstatné číslo v kalendári.
Pre magazín Evita sa 77-ročná herečka Zuzana Kocúriková zamyslela nad tým, ako dnes vníma krásu v neskoršom veku. Jej postoj k úpravám zovňajšku či k móde je vlastne veľmi prostý. Namiesto hľadania chýb pred zrkadlom sa sústredí na to, aby z nej nevyprchala radosť a povestná iskra.
Vylepšenia u nej nehľadajte
Zuzana Kocúriková si uvedomuje, že s niektorými kartami, ktoré nám boli rozdané pri narodení, jednoducho nepohneme. „Ako človek vyzerá, to je veľa dané od prírody. S tým veľa neurobíte,“ vyjadrila sa. Dnešná doba síce ponúka nekonečné možnosti vylepšovania, ona si vybrala cestu prirodzenosti. „Samozrejme, môžete sa začať „napichovať“ a podobne, ale tomu ja nefandím,“ priznáva otvorene.
Nikoho však neplánuje poučovať, pretože si váži dnešnú otvorenosť. „Nikomu to nevyčítam – dnes je, našťastie, slobodná doba a každý si môže so svojím telom robiť, čo chce.“ Sama však v umelom omladzovaní zmysel nevidí a radšej vsádza na prirodzené starnutie.
„Ja tomu ale neholdujem a ani nikdy nebudem, lebo podľa mňa je to boj s veternými mlynmi. Som šťastná, že mám veľa energie – takej tej životnej, vesmírnej. Za to som veľmi vďačná,“ priznáva herečka s pokorou.
