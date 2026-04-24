Danko vraj porušil práva poslankyne Mesterovej: Nechcela opustiť sálu, ochranku nevyužili. Schôdzu predčasne ukončili

Aktualizácia o 11:50 – Rokovanie bolo nakoniec prerušené a poslanci majú víkend. Podpredseda parlamentu Peter Žiga ho prerušil po tom, čo vykázaná poslankyňa Mesterová odmietla opustiť rokovaciu sálu a Žiga ju nechcel nechať vyviesť ochrankou. Poslankyňa povedala, že sa obráti na Ústavný súd. Dnešný incident opísala ako „totalitu v praxi“.
„Podám aj podnet na ÚS SR, lebo toto nie je normálne. Danko nás tu šikanuje bežne, nazýva nás divožienkami, kadejakými prívlastkami podľa toho, akú má náladu a aký má aktuálne stav. Obrátime sa na ÚS a uvidíme, či toto nie je hrubý zásah do výkonu mandátu poslancov NR SR,“ vyhlásila Mesterová.
Poslanci za PS si nemyslia, že by porušili rokovací poriadok tým, že do sály priniesli hárky s podpismi pod petíciu proti obmedzeniu volieb zo zahraničia. „Vyzývam hocikoho, nech mi ukáže v rokovacom poriadku ustanovenie, ktoré oprávňuje predsedajúceho vyhodiť človeka za to, že má vo svojej poslaneckej lavici papiere. Kde sme v Rusku?“ spýtal sa podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS).
Problém bol balík papierov
Pôvodný článok – Rokovanie v Národnej rade (NR) SR o návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia z dielne koaličného Smeru-SD sa prerušilo. Stalo sa tak počas vystúpenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, po ktorom Andrej Danko vykázal poslankyňu PS Zuzanu Mesterovú zo sály.
Progresívne Slovensko tvrdí, že Andrej Danko porušil práva poslankyne. Vykázaná vraj bola pre balík papierov, píše Denník N. Situáciu teraz bude riešiť poslanecké grémium. Na spomínaných papieroch bol vraj zoznam ľudí, ktorí sa v online petícii vyslovili proti rušeniu voľby poštou zo zahraničia.
Obe strany tvrdia niečo iné
Vystupovanie Gašpara vraj narušované nebolo. „Nevie zniesť trošku škodoradostných poznámok na nezmysly, čo rozprával,“ povedal Šimečka. Podľa Danka pritom išlo o koordinovaný útok, ktorého náznaky videl na sociálnych sieťach už od rána. Viackrát pritom zaznelo, že ide o prvý prípad, kedy bola vykázaná poslankyňa.
Mesterovej sa Danko podľa svojich slov pýtal, aký materiál doniesla do rokovacej sály. „Jasne definovala, že sú to nejaké hárky, ktoré chce použiť k vystúpeniu a k prednesu svojej sily,“ povedal Danko novinárom. „Porušila to, že vniesla do sály materiály, ktoré slúžia k propagácii jej politickej strany,“ vysvetlil tiež.
Hovorí, že poslanci PS sa chystali na „koordinovaný útok“ a cielene deptali a provokovali Gašpara počas jeho vystúpenia. Mesterová podľa Danka opakovane narúšala priebeh rokovania. Očakáva, že počas piatka budú poslanci opakovane porušovať rokovací poriadok. Odmieta viesť schôdzu, keď sa znevažuje vystupujúci a útočí sa na neho a keď sa do rokovacej sály vnášajú veci, ktoré tam nemajú byť.
Gašpar vo svojom vystúpení zdôraznil, že novela má voľbu zo zahraničia zmeniť, nie zrušiť. „Doteraz sme volili prostredníctvom korešpondenčných lístkov poštou, my navrhujeme voľbu, ktorá bude prebiehať na našich zastupiteľstvách,“ podotkol. Zmenu odôvodňoval tým, že voľba poštou sa javí ako nespoľahlivá.
Upozornil, že ešte teraz na Slovensko prichádzajú niektoré obálky z parlamentných volieb 2023. Myslí si tiež, že voľba poštou nespĺňa podmienku priamosti a tajnosti volieb. „Neviete s istotou zaručiť, do akej miery korešpondenčný lístok vkladá do obálky a vyjadruje názor tá osoba, ktorá je evidovaná ako volič,“ okomentoval.
