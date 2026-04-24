Zlaté „vajce“ na dne oceánu nedalo vedcom spávať: Po rokoch konečne rozlúskli záhadu

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Odborníci mali z nálezu mierne obavy.

Oceán je zdanlivo nekonečný a ukrýva ešte mnoho neobjavených vecí. Pred niekoľkými rokmi odborníci natrafili v oceáne pri Aljaške na zvláštny útvar sfarbený dozlatista. Pripomínal akési vesmírne vajce. Až donedávna sa im nedarilo prísť na to, čo by to mohlo byť.

Zvláštny objav v hlbinách

Ako informuje IFL Science, keď koncom leta 2023 vedci skúmali morské dno, narazili na mimoriadne podivný úkaz. Pomocou diaľkovo ovládaného vozidla zachytili ich kamery „zlatú guľu“ resp. „vajce“. Nemali ani tušenie, čo by to mohlo byť. Trvalo niekoľko rokov, kým sa nakoniec podarilo záhadu objasniť.

Predmet objavila expedícia Seascape Alaska 5 organizácie NOAA v hĺbke 3 250 metrov v Aljašskom zálive. Tím, ktorý ovládal robotickú ponorku, ostal z nálezu celkom ohromený.

„Len dúfam, že keď do toho pichneme, nevylezie z toho zrazu niečo. Je to ako začiatok hororu,“ vyjadril sa vtedy jeden z členov expedície. Zo začiatku vzniklo niekoľko teórií, čo by to mohlo byť – možno morská špongia alebo obal vajíčok niektorého morského živočícha. Napokon sa vec podarilo z vody vytiahnuť a odborníci ju mohli podrobiť detailnej analýze. Ani experti na súši však nevedeli, čo si o tom myslieť.

Foto: Profimedia

Pomohla až DNA analýza

Išlo o špeciálny prípad, ktorý si vyžadoval sústredené úsilie a odborné znalosti odborníkov z rôznych oblastí, vrátane morfológie, genetiky, hlbokomorského výskumu a bioinformatiky. Na prvý pohľad chýbalo objektu čokoľvek, čo by pripomínalo zvieraciu anatómiu.

Bol tvorený vrstvami vlákien s povrchom pokrytým pŕhlivými bunkami. To naznačovalo, že tvor by mohol patriť do kmeňa morských živočíchov, do ktorého patria aj koraly a sasanky.

Foto: Profimedia

Žiadni mimozemšťania ani Atlantída

Aby vedci získali viac informácií, vykonali aj DNA analýzu. Spočiatku boli výsledky nejednoznačné, pravdepodobne preto, že vzorka bola kontaminovaná mikroskopickými organizmami. Vedci však boli odhodlaní nájsť odpoveď a prešli k dôkladnejšej metóde sekvencovania celého genómu.

Ako tím popisuje v predbežnej štúdii, napokon sa ukázalo, že „zlatá guľa“ bola zhlukom odumretého tkaniva, ktoré sa odlomilo zo základu obrovskej hlbokomorskej sasanky. Nie je to teda nič z vesmíru ani z bájnej Atlantídy. Aj tak je to však fascinujúci nález.

