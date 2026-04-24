Padal 200 metrov: V Tatrách zahynul turista, utrpel devastačné poranenia nezlučiteľné so životom

Foto: Horská záchranná služba

Nina Malovcová
TASR
Tragédia vo Vysokých Tatrách.

Vo Vysokých Tatrách zahynul v piatok poľský turista. Ako informuje Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti, v skorých ranných hodinách prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS od poľského TOPR-u žiadosť o pomoc z oblasti pod Zadným Ľadovým štítom.

„Dvojica poľských turistov mala v pláne vystúpiť na Ľadový štít. Pri postupe snehovým poľom došlo k výpadku jedného z dvojice a pádom približne 200 metrov utrpel devastačné poranenia nezlučiteľné so životom,“ uvádza HZS. O súčinnosť bola podľa HZS požiadaná Letka Ministerstva vnútra SR, ktorá na heliporte v Starom Smokovci pribrala na palubu záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry.

Zásah záchranárov a transport

„Záchranári HZS po prílete na miesto pripravili telesné pozostatky na transport a následne boli letecky prevezené do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR,“ informuje HZS. Zároveň upozorňuje návštevníkov horských oblastí na povinnosť dodržiavať zákon o ochrane prírody a krajiny, Návštevný poriadok Tatranského národného parku a pokyny HZS.

