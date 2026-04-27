Útok na Odesu zranil aj deti: Ruský dron zasiahol civilné budovy, situácia sa podľa Ukrajiny zhoršuje

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ruský útok na Odesu zranil civilistov.

Desať ľudí vrátane dvoch detí zrani ruský útok dronom v noci na pondelok v meste Odesa na juhu Ukrajiny. Oznámil to šéf vojenskej správy oblasti Serhij Lysak, podľa ktorého bol útok zameraný na civilnú infraštruktúru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Lysak v príspevku na platforme Telegram uviedol, že pri útoku boli poškodené obytné budovy, hotel a zariadenia v centre prístavného mesta, pričom väčšinu zranených hlásia práve odtiaľ. „Bola to extrémne náročná noc,“ napísal s tým, že v dvoch častiach mesta drony útočili na obytné výškové budovy, súkromné domy a vozidlá.

Odesa ako strategický bod

Odesa je významný čiernomorský prístav a kľúčový bod ukrajinského exportu, kde má silné zastúpenie ruskojazyčná komunita. Po kremeľskej anexii Krymu a najmä po celoplošnej invázii na Ukrajinu sa mení identita tejto komunity a čoraz viac ľudí sa hlási k ukrajinskému štátu. Hoci ruština je stále bežná, jej dominancia slabne, k čomu prispievajú aj neustále útoky ruskej armády na mesto.

Ruská armáda zintenzívnila svoje útoky na východe Ukrajiny, kde počas nedele hlásili celkovo 161 ozbrojených zrážok na frontovej línii, oznámil ukrajinský generálny štáb. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Najviac útokov pri Pokrovsku a Záporoží

Väčšina útokov sa odohrala v oblasti meste Pokrovsk, kde evidovali 39 ruských operácií. Pri meste Huľajpole v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti sa podľa správy ruské jednotky pokúsili prelomiť ukrajinské pozície 24-krát a pri Kosťantynivke na okraji Donbasu hlásili 15 zrážok. Tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť.

Veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj v nedeľu na stretnutí s náčelníčkou generálneho štábu kanadských ozbrojených síl Jennie Carignanovou povedal, že ruské sily podnikajú intenzívnejšie ofenzívne snahy prakticky po celej frontovej línii. Rusko vedie vojnu proti Ukrajine viac ako štyri roky a obsadilo počas nej takmer pätinu územia susednej krajiny. Na frontovej línii dochádza už mesiace sotva k nejakým posunom a ruské sily dosiahli len malé územné zisky za cenu veľkých strát, dodáva DPA.

