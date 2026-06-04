Útok medveďa na Liptove: Na miesto smerujú záchranári, muž je ale v ťažko dostupnom teréne

Na Liptove vo štvrtok došlo k ďalšiemu nebezpečnému stretu človeka s medveďom. Incident sa odohral v doline nad Liptovskou Annou, kde mal medveď zaútočiť na muža. Záchranné zložky aktuálne riešia komplikovanú situáciu, keďže miesto sa nachádza vo veľmi ťažko dostupnom teréne.
Na incident upozornila televízia Markíza na portáli tvnoviny.sk. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre TASR potvrdila, že na miesto smerujú záchranári. „Môžem potvrdiť, že sme na miesto vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Zásah aktuálne prebieha,“ uviedla Klimešová.
Podľa informácií portálu tvnoviny.sk sa útok odohral v ťažko dostupnom teréne, čo komplikuje zásah záchranárov, keďže pre oblačnosť nedokáže zasiahnuť vrtuľník.
Vrtuľník zasiahnuť nedokáže
Ako dodáva TV Markíza, na miesto bol vyslaný vrtuľník záchrannej zdravotnej služby, jeho posádka sa však k zranenému nedokázala dostať. Dôvodom bola hustá oblačnosť a podmienky, ktoré neumožňovali bezpečný zásah zo vzduchu.
Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková potvrdila, že útok sa stal v mimoriadne neprístupnej oblasti. Na miesto preto vyslali pozemné záchranné zložky. Zásah podľa dostupných informácií komplikoval aj samotný prístup k lokalite.
Problémy mala mať dokonca aj štvorkolka, ktorá by sa za bežných okolností využila na presun v náročnom teréne.Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová potvrdila, že na miesto bola vyslaná ambulancia rýchlej lekárskej pomoci.
Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline Pohankovej Zahatlanovej sa hasiči k zranenému nakopon dostali pešo cez náročný terén. Následne ho na nosidlách preniesli k vozidlu záchrannej zdravotnej služby.
Medvedí útok riešili aj pred niekoľkými dňami
Nejde pritom o jediný podobný prípad z posledných dní. Ako sme vás informovali, len v utorok došlo k útoku medvedice v obci Stráňavy v okrese Žilina. Obeťou sa stal 36-ročný muž, ktorého zviera napadlo v podvečerných hodinách.
Aktuálne je už napadnutý muž v stabilizovanom stave. Hovorkyňa žilinskej nemocnice Zuzana Fialová uviedla, že pacient utrpel viacero poranení na rôznych častiach tela a zostáva hospitalizovaný.
Podľa výpovede napadnutého muža nešlo o osamelého jedinca. Tvrdí, že stretol medvedicu sprevádzanú dvoma minuloročnými mláďatami. Práve prítomnosť mláďat býva jedným z najčastejších dôvodov obranného správania medvedíc. V lokalite preto umiestnili fotopascu, ktorá má pomôcť zistiť, či sa zvieratá v okolí stále pohybujú. Zatiaľ však nezaznamenala žiadny pohyb.
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