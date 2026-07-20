Keir Starmer odovzdal demisiu kráľovi Karolovi III. Novým premiérom sa stane Andy Burnham

Keir Starmer a kráľ Karol III.

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Na pôsobenie vo funkcii premiéra je Burnham podľa svojich slov pripravený.

Británia má po viac ako dvoch rokoch nového premiéra. Keir Starmer v pondelok oficiálne odovzdal demisiu do rúk kráľa Karola III. a uzavrel svoje pôsobenie na čele vlády.

Jeho nástupcom sa stáva Andy Burnham, ktorý preberá vedenie krajiny po období, keď popularita labouristov výrazne klesla a stranu zasiahla séria volebných neúspechov.

Starmer podal demisiu

Britský premiér Keir Starmer v pondelok oficiálne odovzdal svoju demisiu do rúk kráľa Karola III. Po viac ako dvoch rokoch tak na čele britskej vlády končí. Panovník teraz prijme nového lídra Labouristickej strany Andyho Burnhama, ktorého poverí zostavením vlády, informuje TASR.

„Sir Keir Starmer mal dnes dopoludnia audienciu u kráľa a podal demisiu na funkciu premiéra a prvého lorda štátnej pokladnice, ktorú Jeho Veličenstvo prijalo,“ uviedol Buckinghamský palác.

Rozlúčil sa prejavom na Downing Street

Krátko pred odchodom do sídla britského kráľa Starmer predniesol záverečný prejav na Downing Street 10. „Moja práca je hotová,“ vyhlásil Starmer. Zdôraznil, že počas viac ako šiestich rokov vo funkcii lídra labouristov doviedol stranu od historickej porážky v roku 2019 k presvedčivému víťazstvu o päť rokov neskôr. „Bolo pre mňa veľkou cťou slúžiť vám a tejto skvelej krajine ako premiér a som presvedčený, že Británia je teraz silnejšia a spravodlivejšia než pred dvoma rokmi,“ vyhlásil.

Keir Starmer
Foto: SITA/AP

Svojmu nástupcovi Burnhamovi poprial všetko dobré, veľa úspechov a vyjadril mu svoju podporu. „Odchádzam s dobrým pocitom, s úsmevom a som hrdý na všetko, čo sme dosiahli. Veľmi vám ďakujem,“ uzavrel. Starmer stál na čele Labouristickej strany od apríla 2020. Stranu doviedol k mimoriadne úspešným voľbám, v ktorých v júli 2024 získala 411 kresiel v 650-člennej Dolnej snemovni parlamentu. Po voľbách zostavil vládu, ktorú viedol 745 dní.

Popularita premiéra postupne klesala

Odvtedy však jeho popularita prudko klesla najmä v dôsledku nespokojnosti verejnosti z rastu životných nákladov a série škandálov vo vláde. Starmerovu pozíciu oslabili aj odchody viacerých ministrov. Z pozície lídra labouristov odišiel v júni po tom, čo jeho strana utrpela porážku v májových komunálnych voľbách, v ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Poslanci následne žiadali zmenu vedenia aj smerovania strany.

Britská Labouristická strana v piatok oficiálne potvrdila za svojho nového lídra Andyho Burnhama. Výsledok oznámila ministerka vnútra a predsedníčka výkonného výboru labouristov Shabana Mahmoodová. Burnham bol jediným kandidátom na tento post a v pondelok by mal nahradiť vo funkcii predsedu vlády Keira Starmera. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.

Burnham chce ľuďom vrátiť nádej

Bývalý starosta Veľkého Manchesteru v prejave po svojom zvolení vyhlásil, že jeho cieľom je ľuďom „vrátiť nádej“. Povedal tiež, že súčasná generácia politikov, do ktorej patrí aj on, obyčajných Britov sklamala. Chce preto zmeniť politické smerovanie strany.

Na pôsobenie vo funkcii premiéra je Burnham podľa svojich slov pripravený. Uznanie vyslovil aj odchádzajúcemu premiérovi Starmerovi. „Keir opäť postavil Labouristickú stranu do pozície, v ktorej môže meniť životy ľudí,“ uviedol Burnham, ktorý na nový post získal 379 nominácií od labouristických poslancov a ďalších 23 od pridružených odborov a ďalších organizácií.

Burnham podľa agentúry AP o svojich politických prioritách zatiaľ prezradil len málo, pričom voliči mimo Manchestru ho takmer nepoznajú. Kandidovať na lídra labouristov mohol vďaka víťazstvu v doplňujúcich voľbách vo volebnom obvode Makerfield, ktorým si zabezpečil mandát v Dolnej snemovni britského parlamentu.

Britský kráľ Karol III. v pondelok vymenoval nového lídra Labouristickej strany Andyho Burnhama za britského premiéra. Vo funkcii nahradil Keira Starmera, ktorý vládu viedol viac ako dva roky. Oznámil to Buckinghamský palác, píše TASR.

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