Útočili na civilné ciele, výbuchy bolo počuť všade: Rusko zaútočilo len niekoľko hodín po schôdzke v Bielom dome

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Raketové útoky neutíchli.

Ukrajina tvrdí, že Rusko podniklo útoky iba niekoľko hodín po rozhovoroch medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami. Tamojšie úrady hlásili zranených po dronovom útoku na obytnú budovu na severovýchode Ukrajiny, informuje TASR podľa utorkovej správy portálu Sky News.

Vojenská administratíva Sumskej oblasti na platforme Telegram uviedla, že „nepriateľské bezpilotné lietadlo zasiahlo obytný dom v Piščanskom obvode. Dom začal horieť a podľa predbežných informácií sú hlásené zranenia. Na mieste prebieha záchranná akcia a zasahujú záchranné zložky.“

Výbuchy bolo počuť aj v meste Kremenčuk v Poltavskej oblasti, kde Moskva údajne použila viacero balistických rakiet, uvádza ukrajinský portál The Kyiv Independent. Cieľom úderov sa pravdepodobne stala energetická infraštruktúra krajiny. Vzdušné sily doplnili, že mestá v blízkosti bojovej línie vrátane Charkova a Poltavy sú ohrozené raketovými útokmi.

Vzdušné sily Ukrajiny upresnili, že Rusko v noci na utorok zaútočilo celkovo 270 dronmi a desiatimi raketami. Podľa oznámenia sa podarilo zostreliť 230 dronov a šesť rakiet. Údery zaznamenali v 16 lokalitách.

Ukrajinský prezident v pondelok absolvoval rokovania v Bielom dome s Trumpom i európskymi lídrami. Uviedol, že spoločne diskutovali o bezpečnostných zárukách, pričom od USA dostal v tomto smere dôležité signály. Zelenskyj zároveň vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa s ruským lídrom Vladimirom Putinom a na sociálnej sieti X dodal, že Trump podporil ich schôdzku na úrovni lídrov. „Takéto stretnutie je potrebné na vyriešenie citlivých otázok,“ dodal ukrajinský líder.

Rokovania v Bielom dome priniesli dva podstatné výsledky

Britský premiér Keir Starmer povedal, že na pondelňajších rokovaniach v Bielom dome panovala „atmosféra jednoty“ a vzišli z nich „dva podstatné výsledky“. TASR o tom informuje na základe správy stanice Sky News.

Prvým zásadným výsledkom je podľa Starmera potvrdenie, že tzv. koalícia ochotných – pozostávajúca už z 31 krajín – bude spolupracovať s USA na tom, aby Ukrajine poskytla bezpečnostné záruky. Druhým podstatným výsledkom je plánovanie bilaterálneho stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom i následná trojstranná schôdzka tejto dvojice s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

„Vždy som hovoril, že budeme potrebovať zábezpeku zo strany USA, takže som naozaj rád, že sa koordinujeme na základe spoločného porozumenia, že pôjde o dohodu podobnú článku 5 (zmluvy NATO),“ uviedol Starmer pre stanicu Sky News na margo pripravovaných bezpečnostných záruk pre Kyjev.

Dodal, že krajiny sa posnažia vypracovať tieto záruky v čo najkratšom čase, pričom pôjde o „trvalú dohodu, ktorá sa v prípade potreby vynúti“ a ak ju Putin poruší, bude to mať dôsledky. Podľa jeho slov tieto opatrenia „upokoja ľudí v Európe, na Ukrajine, ale najmä vo Veľkej Británii“.

Rokovania so Spojenými štátmi o bezpečnostných garanciách pre Ukrajinu budú pokračovať v utorok, prezradil Starmer v pondelňajšom rozhovore pre stanicu BBC. „Poverili sme tým naše tímy. Niektorí z nich pricestujú už zajtra (utorok), aby začali s podrobnou prácou na tejto záležitosti,“ uviedol.

Za druhý podstatný výsledok označil britský premiér pripravované bilaterálne stretnutie Putina so Zelenským, po ktorom by mala nasledovať trojstranná schôdzka tejto dvojice s Trumpom.

„V niektorých z týchto otázok, či už ide o územia, výmenu väzňov alebo veľmi vážnu otázku návratov detí, je jasné, že Ukrajina musí byť pri rokovacom stole,“ povedal Starmer. Dodal, že na rokovaniach Trumpa so Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome došlo k „skutočnému pokroku“.

