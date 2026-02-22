Umiestnil sa v rebríčku najlepších filmov. Vráti vás do detských čias. Novú českú snímku si už môžete pozrieť doma

Máme pre vás skvelý tip na dnešný večer. Čo tak sa ponoriť do sveta vizuálne nabitej filmovej novinky, z ktorej sú diváci absolútne nadšení? Podľa divákov je film pestrý nielen vizuálne, ale aj žánrovo. Miešajú sa v ňom prvky hororu, detektívky, dobrodružného i magického príbehu. Nenechajte si ho ujsť.
Nový český rodinno-dobrodružný film Cukrkandl, ktorý sa umiestnil aj v našom rebríčku najlepších českých a slovenských filmov roku 2025, vás vráti do detstva. Výbornou správou je, že už od dnes si ho môžete pozrieť na streamovacej platforme Voyo. Diváci si ho okamžite zamilovali, o čom svedčí aj slušné hodnotenie na filmovom portáli ČSFD – 76 %.
Príbeh vás zavedie do malebného mestečka Medov, kde sa mladá lekárka Anička Jesenská, v podaní Terezy Ramby, pokúša obnoviť zubnú ordináciu, ktorú zdedila po svojom záhadnom strýkovi. Miestni sú však voči nej podozrievaví, pretože starý dom s prasknutým skleníkom a prameňom, z ktorého vraj tečie voda z pekla, má medzi obyvateľmi povesť prekliateho miesta.
Keď však Anička objaví tajomnú peruánsku bylinu, ktorá dokáže znecitlivieť bolesť, roztočí sa reťaz udalostí, aké by nečakal ani ten najväčší optimista.
Má nádherný vizuál
Snímka má nádherný historický vizuál, pripomínajúci rozprávku. Zároveň má skvelé herecké obsadenie, okrem Terezy Ramby sa môžete tešiť aj na Vicu Kerekes, Maroša Kramára, Jiřího Dvořáka, Jiřího Lábusa, Pavla Zedníčka či Jaroslava Plesla.
Cukrkandl sa radí medzi rodinný žáner, preto skutočne zaujme všetky vekové kategórie. Deti si ho užijú vďaka jeho rozprávkovému príbehu a dospelí ocenia jeho nostalgiu, nápaditosť a vtipné odkazy na „staré dobré“ časy.
„Pohodový a veľmi milý film,“ chváli jeden z divákov.
„Skvelý rodinný zážitok. Deti budú nadšené a dospelí sa pozrú na film, ktorý dokáže evokovať dobrodružné filmy z ich mladosti, všetci dohromady si potom môžu užiť rozprávkovú atmosféru.“
„Príjemný rodinný film, ktorý dokáže zaujať deti aj dospelých. Na prvý pohľad upútajú nádherné kostýmy, premyslené masky a pôsobivé interiéry aj exteriéry. Herecké obsadenie je veľmi vydarené a jednotlivé postavy pôsobia uveriteľne. Výrazným prvkom je hudba, ktorá umocňuje atmosféru celej snímky. Film je pestrý nielen vizuálne, ale aj žánrovo. Miešajú sa v ňom prvky hororu, detektívky, dobrodružného i magického príbehu,“ pridávajú sa ďalší.
Nahlásiť chybu v článku