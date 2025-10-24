Tento nový film vás úplne pohltí: Vráti vás do detských čias, má hodnotenie až 83 %. Diváci si ho nevedia vynachváliť

Záznam zo snímky Cukrkandl, foto: Bio Illusion/Jakub R. Špůr

Klaudia Oselská
Tip na film
Má skvelé herecké obsadenie a nádherný vizuál.

Máme pre vás skvelý tip na tento víkend. Čo tak si spríjemniť voľné dni návštevou kina a ponoriť sa do sveta vizuálne nabitej filmovej novinky, z ktorej sú diváci absolútne nadšení? 

Včera zavítal do kín nový československý film Cukrkandl od režiséra a scenáristu Pavla Jandourka, ktorý si okamžite získal srdcia divákov, o čom svedčí aj výborné hodnotenie na filmovom portáli ČSFD – 83 %.

Má prekrásny vizuál

Príbeh vás zavedie do malebného mestečka Medov, kde sa mladá lekárka Anička Jesenská, v podaní Terezy Ramby, pokúša obnoviť zubnú ordináciu, ktorú zdedila po svojom záhadnom strýkovi. Miestni sú však voči nej podozrievaví, pretože starý dom s prasknutým skleníkom a prameňom, z ktorého vraj tečie voda z pekla, má medzi obyvateľmi povesť prekliateho miesta.

Keď však Anička objaví tajomnú peruánsku bylinu, ktorá dokáže znecitlivieť bolesť, roztočí sa reťaz udalostí, aké by nečakal ani ten najväčší optimista.

Záznam zo snímky Cukrkandl, foto: Bio Illusion/Jakub R. Špůr

Snímka má nádherný historický vizuál, pripomínajúci rozprávku. Zároveň má skvelé herecké obsadenie, okrem Terezy Ramby sa môžete tešiť aj na Vicu KerekesMaroša Kramára, Jiřího DvořákaJiřího LábusaPavla Zedníčka či Jaroslava Plesla.

Zaujme malých i veľkých

Cukrkandl sa radí medzi rodinný žáner, preto skutočne zaujme všetky vekové kategórie. Deti si ho užijú vďaka jeho rozprávkovému príbehu a dospelí ocenia jeho nostalgiu, nápaditosť a vtipné odkazy na „staré dobré“ časy. Potvrdzuje to aj množstvo pozitívnych recenzií od divákov.

„Pohodový a veľmi milý film,“ chváli jeden z divákov.

„Skvelý rodinný zážitok. Deti budú nadšené a dospelí sa pozrú na film, ktorý dokáže evokovať dobrodružné filmy z ich mladosti, všetci dohromady si potom môžu užiť rozprávkovú atmosféru so silnou hlavnou hrdinkou v podaní typicky skvelej Terezy Ramby.“

„Príjemný rodinný film, ktorý dokáže zaujať deti aj dospelých. Na prvý pohľad upútajú nádherné kostýmy, premyslené masky a pôsobivé interiéry aj exteriéry. Herecké obsadenie je veľmi vydarené a jednotlivé postavy pôsobia uveriteľne. Výrazným prvkom je hudba, ktorá umocňuje atmosféru celej snímky. Film je pestrý nielen vizuálne, ale aj žánrovo. Miešajú sa v ňom prvky hororu, detektívky, dobrodružného i magického príbehu,“ pridávajú sa ďalší.

