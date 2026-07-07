Obrovská maľba v Bratislave zaujala celý svet: Neuveriteľný mural videli milióny ľudí, stojí za ňou jeden človek

Filmové štúdiá neustále vymýšľajú nové spôsoby na propagáciu svojich filmov a čoraz populárnejšie sú nástenné maľby. Tie môžeme vidieť v mestách po celom svete, no teraz zaujala jedna z Bratislavy.
Mural z Kamenného námestia má za päť dni vyše 20 miliónov videní a zo svojho profilu ho zdieľal aj sám režisér očakávaného filmu Spider-Man Nový deň Destin Daniel Cretton.
Dielo, ktoré Bratislava Street Art Festival spolu so slovenským umelcom DOKE odhalili na Deň detí ako darček mestu, prerástlo za pár dní do medzinárodného fenoménu, pretože krátke videá z produkcie muralu Spider-Mana zaznamenali na YouTube viac než 13 miliónov a na Instagrame vyše 7 miliónov videní, pričom ich počet naďalej stúpa.
Mural v centre pozornosti
Zlomový moment prišiel vo chvíli, keď video zo svojho profilu zdieľal samotný Destin Daniel Cretton, režisér pripravovaného filmu Spider-Man: Brand New Day, vďaka čomu sa bratislavský street art dostal pred oči státisícov ľudí po celom svete a lokálna kultúrna scéna sa tak prepojila s jednou z najväčších popkultúrnych udalostí roka.
Mural, ktorý stojí na Kamennom námestí pri vjazde na parkovisko obchodného domu zo strany Rajskej ulice, vznikol v spolupráci s umelcom DOKE, ktorého na YouTube sleduje viac než 1,4 milióna divákov, a je súčasťou programu k 15. výročiu festivalu, čím sa symbolicky spája výročný míľnik podujatia s momentom, keď sa mestské umenie z Bratislavy stalo predmetom celosvetovej pozornosti.
Samotný film Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Nový deň), príde do kín 29. júla 2026 a ukáže nový pohľad na obľúbeného pavúčieho hrdinu. Od udalostí posledného filmu o Spider-Manovi uplynuli už štyri roky a Peter Parker dnes žije osamelý život.
eho obeta pre záchranu multivesmíru ho vymazala z pamäti a sŕdc najbližších priateľov, a tak sa z neho stal Spider-Man na plný úväzok. Ochrana mesta si však vyberá svoju daň a Peter čelí nečakaným fyzickým následkom. Zatiaľ čo bojuje o holý život, v meste sa vynára temná hrozba s nevídanou mocou.
Vrátia sa všetky hviezdy
Réžie sa ujal Destin Daniel Cretton, o scenár sa postarali Chris McKenna a Erik Sommers podľa komiksovej predlohy od Stana Leeho a Stevea Ditka. Hlavné postavy opäť stvárnili Tom Holland ako Peter Parker a Zendaya ako Michelle “MJ” Jones-Watson, bývalá spolužiačka a expriateľka Parkera, ktorí tvoria pár aj v reálnom živote. Posledné mesiace sa dokonca šuškalo o ich údajnej svadbe. Tieto klebety však pred pár dňami potvrdil aj samotný Tom Holland, ktorý to prezradil magazínu Esquire.
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Pred pár mesiacmi totiž celý svet obleteli fotografie zo svadby Hollanda a Zendaye, ktorí sa mali zosobášiť pri jazere Como v Taliansku. Fotografie však boli falošné, vytvorila ich umelá inteligencia. Holland dokonca prezradil, že jeho stará mama fotografie videla a myslela si, že nebola na svadbu pozvaná. K ich svadobnému dňu však nič viac neprezradil, len to, že tam s nimi bola celá ich rodina.
Okrem Toma Hollanda a Zendaye sa môžete tešiť aj na návrat známych tvárí, hercov Marka Ruffala ako Brucea Bannera (Hulk), Jacoba Batalona ako Neda Leedsa a Jona Bernthala ako Franka Castlera (Punisher).
Názov nového filmu odkazuje na rovnomennú komiksovú ságu z roku 2008, ktorá sa zaoberá dôsledkami vymazania Petrovej identity zo sveta. Podľa vyjadrení štúdia však film nebude priamou adaptáciou tejto dejovej línie, ale inšpiruje sa jej hlavnými témami. Tentoraz teda nepôjde o koniec sveta, ale o osobné problémy Petra Parkera, ktoré sú mu oveľa bližšie.
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