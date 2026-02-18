Filmový kritik odporúča: Jeden z najlepších slovenských filmov si môžete pozrieť už dnes aj na vašej obrazovke

Foto: CinemArt

Klaudia Oselská
Tip na film
Odborník odporúča pozrieť si tri filmy, jeden slovenský a dvojicu oscarových nominácií.

Kedy naposledy ste videli skutočne dobrý film? Inšpirujte sa tipmi na kvalitné filmy od filmového kritika. 

Filmový kritik Michal Korec nám nedávno prezradil, ktoré filmové premiéry v roku 2026 by sme si rozhodne nemali nechať ujsť. Tentoraz nám však odporučil tri filmy, ktoré ho nadchli a odporúča pozrieť si ich. A čo je na tom najlepšie, môžete si ich pozrieť z pohodlia vašej obývačky, pretože ich nájdete na obľúbených streamovacích platformách.

Jeden z najlepších slovenských filmov posledných rokov

Filmový kritik nám ako prvý odporučil nový slovenský film Nepela, ktorý rozpráva o živote jednej z najväčších československých športových legiend – o krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi, ktorý za svoju športovú kariéru získal všetky mysliteľné ocenenia a jeho životný príbeh je dodnes obrovskou inšpiráciou.

„Kto ešte nevidel film o Nepelovi, odporúčam. Je to jeden z najlepších slovenských filmov posledných rokov a má nielen výborné retrospracovanie a formu, ale aj pohľad na korčuliarsku ikonu s výborným hereckým výkonom Josefa Trojana,“ povedal pre interez filmový kritik Michal Korec.

Foto: CinemArt

Kvalitu snímky potvrdzuje aj jej 13 nominácií na slovenské filmové ceny Slnko v sieti a slušné hodnotenie na ČSFD – 70 %. Film Nepela si môžete pozrieť na streamovacej platforme Voyo.

Nenápadný malý film, ktorý vám pravdepodobne unikol

Zo zahraničnej tvorby kritik odporúča omamnú, hlboko emotívnu a roky pripravovanú adaptáciu klasického románu Mary Shelleyovej z roku 1818 – Frankenstein. Snímka zožala celosvetový úspech. Dokonca po svetovej premiére v Benátkach, kde získala niekoľkominútový „standing ovation“, sa viacerí filmoví kritici zhodli, že jej režisér Guillermo del Toro vytvoril svoje najlepšie dielo.

Záznam zo snímky Frankenstein, foto: Ken Woroner/Netflix

„Alternatívne odporúčam ešte dvojicu oscarových nominácií z Netflixu – Frankenstein je opäť iný pohľad v réžii Guillerma del Toro a nenápadný malý film Sny o vlakoch ponúka skvelé herecké výkony Joela Edgertona a Felicity Jones v dráme zo začiatku 20. storočia,“ dodal Michal Korec.

Nahlásiť chybu v článku

