Filmový kritik odporúča: Jeden z najlepších slovenských filmov si môžete pozrieť už dnes aj na vašej obrazovke

Kedy naposledy ste videli skutočne dobrý film? Inšpirujte sa tipmi na kvalitné filmy od filmového kritika.
Filmový kritik Michal Korec nám nedávno prezradil, ktoré filmové premiéry v roku 2026 by sme si rozhodne nemali nechať ujsť. Tentoraz nám však odporučil tri filmy, ktoré ho nadchli a odporúča pozrieť si ich. A čo je na tom najlepšie, môžete si ich pozrieť z pohodlia vašej obývačky, pretože ich nájdete na obľúbených streamovacích platformách.
Jeden z najlepších slovenských filmov posledných rokov
Filmový kritik nám ako prvý odporučil nový slovenský film Nepela, ktorý rozpráva o živote jednej z najväčších československých športových legiend – o krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi, ktorý za svoju športovú kariéru získal všetky mysliteľné ocenenia a jeho životný príbeh je dodnes obrovskou inšpiráciou.
„Kto ešte nevidel film o Nepelovi, odporúčam. Je to jeden z najlepších slovenských filmov posledných rokov a má nielen výborné retrospracovanie a formu, ale aj pohľad na korčuliarsku ikonu s výborným hereckým výkonom Josefa Trojana,“ povedal pre interez filmový kritik Michal Korec.
Kvalitu snímky potvrdzuje aj jej 13 nominácií na slovenské filmové ceny Slnko v sieti a slušné hodnotenie na ČSFD – 70 %. Film Nepela si môžete pozrieť na streamovacej platforme Voyo.
Nenápadný malý film, ktorý vám pravdepodobne unikol
Zo zahraničnej tvorby kritik odporúča omamnú, hlboko emotívnu a roky pripravovanú adaptáciu klasického románu Mary Shelleyovej z roku 1818 – Frankenstein. Snímka zožala celosvetový úspech. Dokonca po svetovej premiére v Benátkach, kde získala niekoľkominútový „standing ovation“, sa viacerí filmoví kritici zhodli, že jej režisér Guillermo del Toro vytvoril svoje najlepšie dielo.
„Alternatívne odporúčam ešte dvojicu oscarových nominácií z Netflixu – Frankenstein je opäť iný pohľad v réžii Guillerma del Toro a nenápadný malý film Sny o vlakoch ponúka skvelé herecké výkony Joela Edgertona a Felicity Jones v dráme zo začiatku 20. storočia,“ dodal Michal Korec.
