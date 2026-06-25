Ukrajina zostáva silná, odkázal Rusku Merz: Fico odcestoval na rokovanie o jej povojnovej obnove

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na samite G7

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
SITA
Vojna na Ukrajine
Bielorusko vyplo zariadenia, ktoré Rusku pomáhali pri útokoch dronmi.

Aj Donald Trump ocenil boj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského proti ruskej invázii. Vyzerá to, že Ukrajina má opäť v rukách lepšie karty. Podporu získala od krajín EÚ a tiež od USA.

Trump sa so Zelenským naposledy stretol na samite G7 vo Francúzsku. Teraz dal vyjadrenie pre novinárov. „Darí sa mu celkom dobre. Prinajmenšom sa drží. Na oboch stranách zomiera veľa ľudí, ale myslím si, že si počína celkom dobre,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni na adresu Zelenského. Americký prezident zároveň vyzdvihol odvahu ukrajinskej armády. „Treba povedať, že je odvážny. Má skvelé vybavenie, ale má aj skvelých mužov, bojovníkov,“ uviedol.

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Po rokovaní Zelenskyj uviedol, že je Trumpovi vďačný za jeho pozornosť venovanú Ukrajine a ochotu pomôcť priblížiť mier. Trump následne naznačil obnovený záujem o sprísnenie sankcií proti ruskému ropnému sektoru.

Záber na Volodymyra Zeleneského a Donalda Trumpa poćas rokovania
Foto: X – ZelenskyyUa

Fico rokuje v Gdansku

Predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok odcestoval do poľského mesta Gdansk, kde sa zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.

Podujatie v Gdansku je hlavným medzinárodným fórom venovaným koordinácii medzinárodnej pomoci a investícií do povojnovej obnovy Ukrajiny a prvý raz sa koná v Poľsku. Podujatie organizujú vlády Poľska a Ukrajiny s cieľom zmobilizovať finančnú a politickú pomoc na povojnovú rekonštrukciu Ukrajiny.

Ukrajinskú delegáciu povedie namiesto pôvodne avizovaného prezidenta Volodymyra Zelenského podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková. Konferencia v Gdansku je už piatou konferenciou tohto typu a podľa viacerých médií bude aj najväčšou s rekordnou účasťou.

Poľský premiér Donald Tusk v stredu vyjadril nádej, že Konferencia o obnove Ukrajiny v Gdansku prispeje k zmierneniu napätia medzi Poľskom a Ukrajinou a umožní sústrediť sa na vecnú diskusiu o spolupráci a obnove krajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Tusk uviedol, že rozhodnutie, aby ukrajinskú delegáciu viedla premiérka Julija Svyrydenková namiesto prezidenta Volodymyra Zelenského, môže prispieť k pokojnejšiemu priebehu podujatia. Neúčasť ukrajinského prezidenta podľa neho neovplyvní výsledky konferencie.

Konferencia o obnove Ukrajiny je hlavným medzinárodným podujatím o obnove krajiny po vojne a nadväzuje na predchádzajúce ročníky v Lugane, Londýne, Berlíne a Ríme. Jej cieľom je posilniť medzinárodnú podporu povojnovej obnovy Ukrajiny a podporiť investície do jej hospodárstva. Zúčastnia sa na nej početné politické a podnikateľské delegácie vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza, slovenského premiéra Roberta Fica či českého premiéra Andreja Babiša.

Ukrajina zostáva silná

Európski spojenci chcú na júlovom summite NATO v tureckej Ankare vyslať „silný signál podpory Ukrajine“, uviedol v stredu nemecký kancelár Friedrich Merz po stretnutí s lídrami Francúzska, Británie, Talianska a Poľska v Berlíne. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a DPA.

Friedrich Merz
Foto: TASR/AP

„Odkaz pre Rusko znie: Ukrajina zostáva silná,“ uviedol Merz. Dodal, že nemecká vláda „navrhuje, aby sme ako európski spojenci v NATO poskytli Kyjevu silný finančný záväzok“. Zároveň zdôraznil, že „podpora Európy nepoľavuje“.

Bielorusko vyplo zariadenia, ktoré Rusku pomáhali pri útokoch dronmi

Retranslačné stanice, ktoré podľa Ukrajiny pomáhali podporovať útoky ruských dronov z bieloruského územia, prestali 22. júna fungovať, uviedol v stredu pred novinármi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informoval o tom na svojom účte na sociálnej sieti X, píše TASR.

Tento vývoj nasleduje po ultimáte, ktorým Zelenskyj dal Bielorusku týždeň na odstránenie týchto zariadení. V opačnom prípade by čelilo nešpecifikovaným krokom zo strany Ukrajiny.

„Podľa dostupných informácií, ktoré mi predložil hlavný veliteľ aj spravodajské služby, 22. júna príslušné retranslačné zariadenia na území Bieloruska ukončili činnosť. Či boli demontované alebo nie, to úprimne zatiaľ neviem. Ale pracujeme na tom, situáciu pozorne sledujem a denne dostávam správy. Faktom je, že dnes tieto retranslačné zariadenia nefungujú,“ povedal Zelenskyj v odpovedi na otázky novinárov.

Alexandr Grigorievic Lukasenko
Foto: SITA/AP

V príspevku na sieti X Zelenskyj vyzdvihol, že ultimátum voči bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi zabralo a Bielorusko a Rusko vypli retranslačné stanice na bieloruskom území, ktoré pomáhali navádzať ruské drony do útokov na Ukrajine. „Ukrajina ukázala, ako sa dá s diktátormi jednať z pozície sily,“ dodal Zelenskyj.

Lukašenko, ktorý vládne Bielorusku od roku 1994, zostáva jedným z najbližších spojencov Moskvy a poskytoval Rusku politickú a vojenskú podporu počas celej vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine.

Po Zelenského ultimáte hovorca Kremľa Dmitrij Peskov obvinil Kyjev z prejavov „agresie“ a porušovania bieloruskej suverenity. Lukašenko sa k tvrdeniam o ruských retranslačných zariadeniach verejne nevyjadril, uviedol však, že odmieta zapojenie svojej krajiny do vojny.

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