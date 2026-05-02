Ukrajina zachytila na hraniciach s Bieloruskom „špecifickú aktivitu“: Zelenskyj vyslal varovanie

Ukrajina na niektorých úsekoch svojej severnej hranice s Bieloruskom zaznamenala to, čo prezident krajiny Volodymyr Zelenskyj označil za „špecifickú aktivitu“. Informuje o tom web web United 24.
„Deň predtým zaznamenali v niektorých oblastiach pozdĺž ukrajinsko-bieloruskej hranice celkom špecifickú aktivitu, a to z bieloruskej strany. Všetko dôkladne zaznamenávame, všetko sledujeme a v prípade potreby zareagujeme,“ povedal Zelenskyj vo videopríhovore. Dodal, že Ukrajina je naďalej pripravená brániť svoju suverenitu, a varoval, že „každý, kto sa zapojí do akejkoľvek agresívnej činnosti proti Ukrajine, si to musí uvedomiť“.
Kroky krajiny sú podrobne monitorované
Prezident nešpecifikoval presnú povahu tejto aktivity. Jeho slová však nadväzujú na predchádzajúce vyjadrenia, v ktorých naznačil, že Rusko by sa mohlo pokúsiť ešte viac vtiahnuť Bielorusko do svojej vojny proti Ukrajine. Zelenskyj v apríli uviedol, že pri hraniciach zaznamenali budovanie infraštruktúry vrátane ciest smerujúcich na Ukrajinu a delostreleckých pozícií.
Vedúci ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám Andrij Kovalenko osobitne vo vyhlásení na komunikačnej platforme Telegrame uviedol, že všetky pohyby pozdĺž bieloruskej hranice monitorujú. Podľa neho by prípadné kroky z tohto smeru mali pravdepodobne obmedzený rozsah a mohlo by ísť „nanajvýš o menšie provokácie“.
