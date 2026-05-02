Ukrajina zachytila na hraniciach s Bieloruskom „špecifickú aktivitu“: Zelenskyj vyslal varovanie

Petra Sušaninová
Ukrajina je naďalej pripravená brániť svoju suverenitu.

Ukrajina na niektorých úsekoch svojej severnej hranice s Bieloruskom zaznamenala to, čo prezident krajiny Volodymyr Zelenskyj označil za „špecifickú aktivitu“. Informuje o tom web web United 24.

„Deň predtým zaznamenali v niektorých oblastiach pozdĺž ukrajinsko-bieloruskej hranice celkom špecifickú aktivitu, a to z bieloruskej strany. Všetko dôkladne zaznamenávame, všetko sledujeme a v prípade potreby zareagujeme,“ povedal Zelenskyj vo videopríhovore. Dodal, že Ukrajina je naďalej pripravená brániť svoju suverenitu, a varoval, že „každý, kto sa zapojí do akejkoľvek agresívnej činnosti proti Ukrajine, si to musí uvedomiť“.

Kroky krajiny sú podrobne monitorované

Prezident nešpecifikoval presnú povahu tejto aktivity. Jeho slová však nadväzujú na predchádzajúce vyjadrenia, v ktorých naznačil, že Rusko by sa mohlo pokúsiť ešte viac vtiahnuť Bielorusko do svojej vojny proti Ukrajine. Zelenskyj v apríli uviedol, že pri hraniciach zaznamenali budovanie infraštruktúry vrátane ciest smerujúcich na Ukrajinu a delostreleckých pozícií.

Vedúci ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám Andrij Kovalenko osobitne vo vyhlásení na komunikačnej platforme Telegrame uviedol, že všetky pohyby pozdĺž bieloruskej hranice monitorujú. Podľa neho by prípadné kroky z tohto smeru mali pravdepodobne obmedzený rozsah a mohlo by ísť „nanajvýš o menšie provokácie“.

Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
