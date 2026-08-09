Dvaja mladíci napadli v Seredi taxikára, schytal 13 bodných rán. Sú obvinení z pokusu o vraždu

Noc zo stredy na štvrtok sa v Seredi niesla v znamení hrozivého incidentu. Dvaja mladíci si objednali taxík a po tom, ako ich šofér odniesol na miesto, kam chceli, ho mali fyzicky napadnúť. Spomína sa až 13 bodných rán ohrozujúcich životne dôležité orgány.
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Taxikár utrpel množstvo vážnych zranení
Dvaja 17-roční mladíci čelia obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Stíhaní sú za brutálny útok na vodiča taxislužby v Seredi, ku ktorému došlo v noci zo stredy na štvrtok (6. 8.). Taxikár utrpel množstvo vážnych zranení vrátane 13 bodných rán ohrozujúcich životne dôležité orgány. TASR o tom informovala Zlatica Antalová z trnavskej krajskej polície.
Čo sa stalo?
Dvojica mala v stredu (5. 8.) krátko pred polnocou nastúpiť do vozidla taxislužby. Po tom, ako ich 48-ročný vodič odviezol k miestnemu kempingu, ho mali fyzicky napadnúť. V útoku potom mali pokračovať aj mimo auta. Po skutku mali z vozidla zobrať mobilné telefóny a peňaženku s menšou hotovosťou.
Policajti zo Serede a Šoporne si počas nočnej služby všimli podozrivé vozidlo. Pri jeho kontrole zistili, že sa vnútri nachádza zranený muž. Okamžite privolali na miesto záchranárov a snažili sa mužovi pomôcť. Podľa slov lekára vodičovi taxislužby zachránili život.
Polícia vypátrala možných páchateľov v piatok
„Policajti začali ihneď po možných páchateľoch pátrať, pričom sa ich podarilo nájsť bratislavským policajtom v piatok (7. 8.) krátko pred 18.00 h,“ priblížila polícia.
Okrem obvinenia spracovali aj podnet na väzobné stíhanie obvinených.
Polícia zachránila aj život maloletého dieťaťa uzamknutého v aute
Slovenskej polícii sa začiatkom augusta podarila aj ďalšia akcia, pri ktorej zachránili ľudský život. Ako sme vás informovali, orgány boli privolané vo Veľkom Krtíši k uzamknutému vozidlu, v ktorom sa nachádzalo maloleté dieťa. Zostalo v ňom uväznené desať až 15 minút.
„Podľa informácií prítomných osôb odovzdal príbuzný dieťaťu kľúče od vozidla a to následne aktivovalo centrálne zamykanie a zostalo vo vozidle uzamknuté. Keďže ho nebolo možné dostať z auta iným spôsobom a vzniklo riziko ohrozenia jeho života a zdravia, majiteľ vozidla udelil policajtom súhlas na rozbitie bočného skla. Hliadka následne auto otvorila a dieťa vyslobodila,“ uviedla hovorkyňa Nikola Žabková.
Podľa nej by mal byť tento prípad varovaním, že pri deťoch rozhodujú aj zdanlivo bezvýznamné okamihy. Počas letných dní sa interiér zaparkovaného vozidla prehrieva v priebehu niekoľkých minút na život ohrozujúce teploty. Aj krátka chvíľa môže mať vážne následky.
Preto, ak sa náhodou stanete svedkami podobnej udalosti, prípadne sa nešťastnou náhodou ocitnete v takejto situácii, nečakajte a okamžite kontaktujte políciu.
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