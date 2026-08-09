Okno, ulička, či stred? Letušky s dlhoročnou praxou odhalili, čo o vás prezradí výber miesta v lietadle

Niektorí cestujúci si bez váhania rezervujú miesto pri okne, iní nedajú dopustiť na sedadlo pri uličke. Sú aj takí, ktorí si radšej priplatia za viac priestoru na nohy alebo chcú sedieť čo najbližšie k východu. Hoci sa môže zdať, že ide len o otázku pohodlia, podľa letušiek môže výber sedadla veľa napovedať o vašej osobnosti, prioritách aj spôsobe, akým cestujete.
Aj keď výber sedadla nie je náhodný, treba upozorniť na jednu výnimku. Mnohí cestujúci si totiž miesto jednoducho vybrať nemôžu. Pri plne obsadených letoch alebo rezervácii na poslednú chvíľu skončia tam, kde zostalo voľné miesto. Ak však majú na výber, začínajú sa objavovať zaujímavé vzorce správania, ako píše magazín Reader’s Digest.
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Sydney A., letuška s viac ako dvadsaťročnou praxou v štyroch najväčších amerických leteckých spoločnostiach, hovorí, že tieto vzorce sú natoľko pravidelné, že často už pri nástupe do lietadla odhadne, kam si ktorý pasažier sadne. “Ťažko sa to vysvetľuje, ale podľa typu človeka často viem odhadnúť, kde bude sedieť,“ prezradila.
Počas rokov si všimla aj to, že obchodní cestujúci inklinujú ku konkrétnym sedadlám, zatiaľ čo rodiny sa prirodzene zhromažďujú v určitej časti lietadla – a nie preto, že by im to prikazovali pravidlá leteckej spoločnosti.
Podľa Loretty H., letušky spoločnosti JetBlue, zohrávajú významnú úlohu aj financie. Cestujúci, ktorí si priplatia za lepšie sedadlá, bývajú zároveň ochotnejší míňať aj počas letu. “Ľudia v drahších triedach alebo na lepších miestach si častejšie kupujú občerstvenie či nápoje z palubného predaja. Cestujúci vzadu bývajú v tomto smere oveľa šetrnejší,“ vysvetľuje. Je to dobrá pripomienka, že výber sedadla nie je len otázkou psychológie, ale často aj rozpočtu.
Podobné skúsenosti potvrdzujú aj samotní cestujúci. Keď spomínaný magazín oslovil svojich čitateľov na Instagrame, odpovede priaznivcov sedadiel pri okne či pri uličke sa vo veľkej miere zhodovali s tým, čo dlhé roky pozorujú letušky.
Tieto poznatky pritom neslúžia len na pobavenie. Palubnému personálu pomáhajú lepšie odhadnúť potreby cestujúcich a prispôsobiť tomu priebeh letu. A hoci nejde o vedecky podložené závery, sú to postrehy vychádzajúce z dlhoročných skúseností palubného personálu.
Za dverami lietadla sa odohráva oveľa viac príbehov, než si bežný cestujúci dokáže predstaviť. Letušky vidia nielen naše cestovateľské návyky, ale občas aj poriadne nečakané situácie. Svoje skúsenosti z paluby prezradila aj bývalá letuška Marika, ktorá opísala realitu práce v Dubaji.
Sedadlo pri uličke
Ak si vždy vyberáte miesto pri uličke, pravdepodobne uprednostňujete voľnosť pohybu a praktickosť pred maximálnym pohodlím. Podľa letušky Sydney ide často o voľbu obchodných cestujúcich, ktorí počas letu pracujú na notebooku a chcú mať možnosť kedykoľvek vstať bez toho, aby museli obťažovať spolucestujúcich.
Sedadlo pri uličke ocenia aj tí, ktorí po pristátí nechcú zbytočne čakať a radi opúšťajú lietadlo medzi prvými. Výber tohto miesta môže naznačovať aj potrebu mať veci pod kontrolou a možnosť ísť na toaletu bez toho, aby niekoho s tým obťažovali.
Sydney priznáva, že sama patrí medzi ľudí, ktorí si uličku vyberajú práve z tohto dôvodu. “Chcem mať možnosť vstať vždy, keď potrebujem, bez toho, aby som musela niekoho prosiť, nech ma pustí,” uviedla svoj dôvod.
Sedadlo pri okne
Milovníci sedadiel pri okne bývajú podľa letušiek najmä ľudia, ktorí chcú počas letu oddychovať alebo si vychutnávať výhľad. Stena lietadla poskytuje oporu na spánok a zároveň vás počas letu nikto nemusí preskakovať, keď potrebuje odísť z radu.
Výber okna môže byť výhodný aj pre cestujúcich, ktorí majú obavy z lietania alebo sú citlivejší na hygienu. Keďže nesedia pri uličke, okolo nich prechádza menej ľudí, čo im dodáva väčší pocit pohodlia aj bezpečia.
Aj v tomto prípade zohráva úlohu istá miera kontroly. Ten, kto sedí pri okne, rozhoduje o tom, či bude roleta otvorená alebo zatvorená. Pre niektorých je to maličkosť, pre iných spôsob, ako mať aspoň časť prostredia pod kontrolou. Iní si zase nevedia predstaviť let bez výhľadu na krajinu pod sebou.
Niektorí častí cestujúci však priznali, že ich preferencie závisia od dĺžky letu. Na kratších trasách si vyberajú okno, no pri diaľkových letoch uprednostňujú uličku, aby sa mohli častejšie postaviť a prejsť.
Ako už bolo spomenuté, niektorí cestujúci si miesto pri okne vyberajú práve kvôli výhľadom, ktoré vedia byť hlavne počas pristávania priam nádherné. Dokážu byť nezabudnuteľné najmä pri letoch nad gréckymi ostrovmi, medzi ktorými jeden podľa skúseného cestovateľa doslova pripomína pohľadnicu.
Stredné sedadlo
Stredné sedadlo je len zriedka niekoho vysnívanou voľbou. Letušky potvrdzujú, že vo väčšine prípadov ide skôr o miesto, ktoré zostalo ako posledné voľné.
Aj spôsob, akým sa stredné sedadlo obsadí, však dokáže veľa prezradiť. Sydney si napríklad všimla, že muži často prenechávajú partnerkám pohodlnejšie miesto pri okne alebo pri uličke a sami si sadnú doprostred. Mladšie páry si zároveň zväčša rezervujú miesta vedľa seba, pričom jeden z nich musí sedieť uprostred.
Naopak, pri starších pároch možno spozorovať zaujímavý jav. Niektorí si zámerne rezervujú sedadlá pri okne a pri uličke v rovnakom rade a dúfajú, že miesto uprostred zostane prázdne. Ak sa tak nestane, medzi nich si prisadne úplne cudzí človek, čo podľa letušky môže vytvoriť nepríjemnú atmosféru.
A čo ľudia, ktorí si stredné sedadlo vyberú dobrovoľne? Sydney s úsmevom hovorí, že možno jednoducho neradi riešia konflikty – napríklad ustúpia niekomu, kto im obsadil miesto pri okne. Alebo sú mimoriadne spoločenskí a neprekáža im nadväzovať rozhovory s oboma spolucestujúcimi.
Núdzový východ a miesta s väčším priestorom na nohy
V tomto prípade nejde ani tak o osobnosť ako skôr o praktické dôvody. Podľa letušky Sydney sú to predovšetkým vyšší cestujúci, ktorí si ochotne priplatia za viac miesta na nohy – či už ide o sedadlá pri núdzovom východe alebo inú kategóriu s väčším priestorom.
Podobnú skúsenosť má aj Loretta. Tvrdí, že tieto miesta si najčastejšie rezervujú ľudia, ktorým záleží na pohodlí počas letu alebo sú jednoducho ochotní investovať do komfortnejšieho cestovania.
Samotné sedadlá pri núdzovom východe podľa nej nepriťahujú žiadny špecifický typ cestujúcich. Väčšina ľudí ich volí jednoducho preto, že ponúkajú viac priestoru. Netreba však zabúdať, že sedenie na týchto miestach prináša aj zodpovednosť – podľa pravidiel musia byť cestujúci pripravení v prípade núdze pomôcť posádke pri evakuácii.
Sedadlá v prvom rade
Miesta v prvom rade kabíny bývajú obľúbené najmä medzi rodinami s malými deťmi a cestujúcimi, ktorí chcú po pristátí vystúpiť z lietadla čo najskôr. Ponúkajú totiž viac priestoru na nohy a zároveň sa nachádzajú bližšie k východu.
Na prvý pohľad síce pôsobia komfortnejšie, no majú aj svoje nevýhody. Keďže pred nimi nie je sedadlo, sklápací stolík býva ukrytý v lakťovej opierke. Tá je preto širšia a pevná, čo znamená, že ju nemožno zdvihnúť a získať tak o niečo viac miesta.
Predná alebo zadná časť lietadla?
Aj výber časti lietadla môže o cestujúcich niečo napovedať. Ľudia, ktorí si rezervujú miesta v prednej časti kabíny, bývajú podľa Sydney dobre organizovaní a radi majú všetko naplánované. Často chcú po pristátí čo najrýchlejšie vystúpiť alebo stihnúť prestup na ďalší let.
Niektorí cestujúci si predné sedadlá vyberajú aj preto, že majú obavy z lietania. Blízkosť pilotov a palubného personálu im dodáva väčší pocit istoty. Naopak, cestujúci v zadnej časti lietadla bývajú podľa letušiek uvoľnenejší a menej sa stresujú samotným letom. Často tam sedia aj rodiny s deťmi, ktoré ocenia blízkosť toaliet či priestoru, kde si môžu pripraviť detské potreby.
Či už patríte medzi priaznivcov výhľadu z okna, nedáte dopustiť na voľnosť pri uličke alebo si radi priplatíte za viac priestoru na nohy, vaše rozhodnutie môže o vás prezradiť viac, než ste si doteraz mysleli. A je dosť možné, že skúsená letuška si to všimne ešte skôr, než si stihnete odložiť príručnú batožinu.
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