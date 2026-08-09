Rakovina Joea Bidena sa zhoršila, rozšírila sa ďalej. „Je veľmi smutné sa na to pozerať,“ opísal jeho syn

Syn bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, Hunter Biden, prehovoril o zdravotnom stave svojho otca a podelil sa o smutné správy. Tvrdí, že sa jeho rakovina rozšírila aj do ďalších častí tela a opísal, že je ťažké sa na to pozerať.
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Rakovina bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa rozšírila do ďalších častí jeho tela, uviedol exprezidentov syn Hunter Biden v nedávnom rozhovore pre britskú stanicu BBC. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Rakovinu mu diagnostikovali v máji minulého roka
Joe Biden v máji 2025, iba štyri mesiace po odchode z funkcie, oznámil, že mu diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty, ktorá sa rozšírila do kostí.
Následne podstúpil liečbu vrátane rádioterapie a hormonálnej liečby. Osemdesiattriročný Biden minulý mesiac pri oznámení pripravovaných memoárov uviedol, že liečba prebieha „naozaj dobre“.
Podľa slov jeho syna sa rakovina rozšírila ďalej
Hunter Biden však v obsiahlom rozhovore pre reláciu BBC Newsnight uviedol, že ochorenie sa napriek liečbe rozšírilo.
„Rakovina sa rozšírila, metastázovala do jeho kostí a ďalej,“ povedal Hunter Biden. „Je to veľmi bolestivé a v mnohých ohľadoch veľmi vyčerpávajúce, ale stále je aktívny. Stále sa venuje svojim aktivitám… tak veľmi verí tejto krajine,“ dodal.
„Je veľmi smutné sa na to pozerať,“ hovorí
Hunter Biden bol počas rozhovoru pri rozprávaní o zdravotnom stave svojho otca niekoľkokrát dojatý. „Je to naozaj, naozaj ťažké a je veľmi smutné sa na to pozerať,“ dodal.
Napriek pretrvávajúcim otázkam o svojom zdravotnom stave sa vtedy 81-ročný Biden v roku 2024 rozhodol uchádzať o druhé funkčné obdobie. Bol pritom najstarším prezidentom v dejinách USA.
Po neúspešnom vystúpení v televíznej debate proti Donaldovi Trumpovi v júni 2024, kedy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazval „prezidentom Putinom“, a rastúcom tlaku zo strany demokratov Biden z prezidentských volieb odstúpil.
„Bolo mi najväčšou cťou v živote slúžiť ako váš prezident. A hoci bolo mojím zámerom usilovať sa o opätovné zvolenie, som presvedčený, že je v najlepšom záujme mojej strany a krajiny, aby som odstúpil a sústredil sa výlučne na plnenie povinností prezidenta počas zvyšku môjho funkčného obdobia,“ napísal svojho času Biden.
Trump následne porazil Bidenovu náhradnú kandidátku, vtedajšiu viceprezidentku Kamalu Harrisovú.
V septembri podstúpil chirurgickú operáciu rakoviny kože
Ako sme vás informovali v septembri minulého roka, bývalý americký prezident Joe Biden podstúpil operáciu na odstránenie kožných nádorov. Táto informácia vyšla na povrch po tom, ako bol Biden spozorovaný s jazvou na čele. Následne uviedla vec na pravú mieru jeho hovorkyňa Kelly Scullyová.
Hovorkyňa exprezidenta uviedla, že Biden podstúpil tzv. Mohsovu operáciu – zákrok, pri ktorom sa odstraňujú vrstvy kože, až kým nezostanú žiadne stopy rakoviny.
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