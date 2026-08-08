Tragédia v Západných Tatrách: O život prišiel 76-ročný slovenský turista

V Západných Tatrách na turistickom chodníku nad Ťatliakovou chatou smerom k Roháčskym plesám zomrel v sobotu 76-ročný slovenský turista. Zachrániť sa ho nepodarilo horským ani leteckým záchranárom. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
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Bezvedomie 76-ročného muža nahlásili horským záchranárom popoludní prostredníctvom tiesňovej linky 112. Muža sa na základe telefonickej inštruktáže operátorky záchrannej zdravotnej služby pokúsili zachrániť riadenou resuscitáciou. Súčasne na miesto vyslali posádku leteckých záchranárov zo Žiliny a pozemne smerovali turistovi na pomoc aj záchranári HZS zo Zuberca.
„Horskí záchranári spolu s lekárom Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii. Žiaľ, aj napriek maximálnemu úsiliu všetkých zúčastnených sa u muža nepodarilo obnoviť životné funkcie a lekár mohol už len skonštatovať smrť,“ doplnili horskí záchranári.
25-ročná cyklistka utrpela poranenia
Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra zasahovali v sobotu popoludní za Kamenným závozom. Po páde sa tam zranila 25-ročná cyklistka. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.
Po páde z elektrobicykla utrpela žena viaceré poranenia na tvári a povrchové zranenia horných končatín. K zranenej cyklistke sa dostali horskí záchranári terénnym vozidlom HZS. Po vyšetrení a poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti zranenú ženu horskí záchranári transportovali do nemocnice v Dolnom Kubíne.
Záchranári ratovali aj dve poľské turistky
Horskí záchranári zasahovali v sobotu popoludní pri dvoch úrazoch poľských turistiek vo Vysokých Tatrách a Pieninách. V jednom prípade si 42-ročná žena poranila členok, v druhom utrpela 38-ročná cyklistka úraz v oblasti hrudníka. Informovala o tom Horská záchranná služba.
O pomoc pre 42-ročnú ženu požiadali záchranárov zo Starého Smokovca po tom, ako si pri rázcestí nad Popradským plesom poranila členok. Horskí záchranári ju po príchode vyšetrili, zranenú končatinu jej zafixovali a terénnym vozidlom transportovali do Starého Smokovca. Tam si ju prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
Ďalšiu žiadosť o pomoc prijala HZS pre 38-ročnú cyklistku, ktorá spadla z bicykla na cyklochodníku v Prielome Dunajca a poranila si oblasť hrudníka. Na miesto smerovali záchranári Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry slúžiaci v Pieninách. „Po vyšetrení a ošetrení bola terénnym vozidlom HZS transportovaná na štátnu hranicu a odovzdaná do starostlivosti poľským kolegom,“ dodali z HZS.
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