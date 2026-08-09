Taxikár pod vplyvom drog rozvážal ľudí na festivale Lovestream. Našli u neho nádobu so sušenou látkou

Nehoda na festivale Lovestream

Foto: Facebook (Polícia SR - Bratislavský kraj)

Zuzana Veslíková
TASR
Spôsobil nehodu, no našťastie sa nikomu nič nestalo.

Počas tohto víkendu sa v Bratislave koná hudobný festival Lovestream, ktorý hostí množstvo hudobných hviezd z domácej či svetovej scény. Okrem ovácií z koncertu Robbieho Williamsa, ktorý sa konal v sobotu večer, prichádza aj správa od polície. Tá riešila dopravnú nehodu, pri ktorej odhalila taxikára pod vplyvom drog. Sušenú zelenú látku uchovával aj pri sebe v nádobe. Pri nehode vrazil do odparkovaného služobného motocykla. 

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Polícia v sobotu (8. 8.) večer odhalila taxikára, ktorý v Bratislave na festivale Lovestream rozvážal ľudí pod vplyvom drog. Vodič spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej nedošlo k zraneniu osôb. Následne u neho polícia odhalila prítomnosť THC. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Vodič sa zrazil s odstaveným služobným motocyklom

„Pri hlavnom vstupe na festival viedol 28-ročný muž vozidlo po Rybničnej ulici a podľa doposiaľ zistených informácií vodič nedodržal dostatočný odstup od tam odstaveného služobného motocykla, v dôsledku čoho došlo k jeho zrážke s motocyklom,“ ozrejmila polícia. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom objasňovania.

Vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Následne však zmaril dva skríningové testy na prítomnosť omamných a psychotropných látok a eskortovali ho do zdravotníckeho zariadenia, kde mu odobrali biologický materiál na účely ďalšieho vyšetrenia. Laboratórne vyšetrenie biologického materiálu následne potvrdilo prítomnosť THC.

Okrem pozitívneho testu u vodiča objavili aj nádobu s obsahom zelenej sušenej látky

Vo vozidle vodič zároveň neoprávnene prechovával plastovú nádobu s obsahom zelenej sušenej látky, ktorú hliadke polície dobrovoľne vydal. V tejto súvislosti začala polícia trestné stíhanie vo veci neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky.

Dnešný záverečný večer festivalu ovládne David Guetta

Bratislavské Vajnory čaká tretí deň hudobného festivalu Lovestream 2026 a medzi fanúšikmi ešte doznieva zážitok z koncertu hlavnej hviezdy Robbieho Williamsa.

Finále 5. ročníka patrí rodenému Parížanovi, dídžejovi a producentovi menom David Guetta. Mal 17 rokov, keď sa stal dídžejom parížskeho klubu Broad. Bol spoluzakladateľom Gum Productions, v roku 2002 vydal debutový album Just a Little More Love. Na svojom konte má dnes sedem vydaných albumov, siedmy s názvom 7 vyšiel v septembri 2018, predchádzajúci šiesty Listen vydal v novembri 2014.

David Guetta na festivale
Foto: Flickr (Exit Festival)

Najúspešnejšími sú štvrtý album One Love z augusta 2009 a piaty Nothing But The Beat z augusta 2011, oba sa v anglickom rebríčku dostali na druhé miesto, doma vo Francúzsku dosiahli až na prvú pozíciu. V domácej TOP 40 hitparáde bodovalo 37 skladieb.

O jeho celoeurópskom úspechu svedčí aj skutočnosť, že v anglickej singlovej TOP 40 mal doposiaľ 43 skladieb, šesť z nich sa dostalo až na prvé miesto. Je držiteľom dvoch cien Grammy.

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