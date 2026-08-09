Pekelné teploty pokračujú, nevydýchneme si. Jadranské more je najteplejšie za posledné desaťročia

Kúpanie

Ilustračná foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
TASR
Zmena sa očakáva až v druhej polovici mesiaca, no vyzerá to, že sa môže stať rekordne suchým.

Ak ste si mysleli, že po pekelne horúcom týždni, ktorý prepisoval historické rekordy na Slovensku, si konečne vydýchnete, asi vás nepotešíme. Zobudili sme sa do ďalšieho dňa, pre ktorý platia výstrahy pred vysokými teplotami. Vyhliadky na august spomínajú, že to so zrážkami nevyzerá dobre a možno sa práve nachádzame v rekordne suchom mesiaci. 

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Výstrahy pred vysokými teplotami platia na západe a aj na juhu stredného Slovenska

Najmä na západnom Slovensku platia v nedeľu poobede výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Dosiahnuť môžu 33 až 34 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstrahy platia v celom Bratislavskom a vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja. Rovnako v okrese Krupina a Veľký Krtíš. Vydané sú od 14.00 do 19.00 h.

Teplo, horúčavy
Ilustračná foto: Unsplash

Čelíme rekordnému suchu

Okrem vysokých teplôt Slovensko sužuje aj sucho. Ako vysvetľuje portál iMeteo, tento rok je jedným z najsuchších za posledné desaťročia. Nasledujúce dni by nemali priniesť prekvapenie v podobe zrážok. To sa očakáva až v druhej polovici mesiaca. Do 17. augusta na Slovensku padne len minimum zrážok, na ktoré mnohí netrpezlivo čakajú. Potom svitá nádej.

Podobná situácia sužuje aj ďalšie kúty Európy a aj Jadranské more, ktoré je rovnako najteplejšie za niekoľko desiatok rokov. V druhej polovici augusta by však situácia nad Jadranom mala byť zrážkovo nadpriemerná a búrková činnosť by sa mohla presunúť aj nad Slovensko. Celý august na našom území však má byť zrážkovo podpriemerný.

Podľa premiéra musia drastické suchá viesť k razantnejšej ochrane vody na Slovensku

Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Zároveň v ňom vyjadril podporu ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS) v prípade dodávky vody z Dunaja pre Maďarsko.

„Nebudem teraz viesť žiadnu dišputu o tom, či sme alebo nie sme svedkami klimatických zmien – stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády,“ povedal Fico.

Podľa neho zmenená ústava a zákaz vývozu vody zo Slovenska do zahraničia potrubím či cisternami nestačia. „Musia prísť razantnejšie ochranné opatrenia,“ vyhlásil predseda vlády.

Osobitnú pozornosť si podľa neho zasluhuje zavlažovanie. „Bez extenzívneho zavlažovania zabudnime na akékoľvek ciele pri garantovaní potravinovej bezpečnosti. Ide o miliardové náklady, a preto sa musíme obzerať aj po zahraničných investíciách,“ povedal.

V nadväznosti na nedávnu návštevu prezidenta Spojených arabských emirátov (SAE) šejka Muhammada bin Zájida Ál Nahjána spresnil, že zisťovali záujem investorov z tejto krajiny na prípadné vyhlásenie medzinárodného tendra na PPP projekt modernizácie slovenského závlahového systému. „PPP projekt nie je žiadna privatizácia ani zapredávanie Slovenska,“ povedal v súvislosti s kritikou opozície.

Teplomer ukazujúci vyše 40 stupňov Celzia
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Na Slovensku padol absolútny teplotný rekord

Uplynulé dni sme na Slovensku prepisovali teplotné rekordy. Vo štvrtok namerali v Dolných Plachtinciach na južnom Slovensku v okrese Veľký Krtíš šialenú hodnotu 42,2 stupňa Celzia. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu zo stredy (5. 8.) z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vo štvrtok bolo veľmi teplo aj tam, a to 41,6 stupňa Celzia. V Štrkovci v okrese Rimavská Sobota namerali rovnakú teplotu.

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