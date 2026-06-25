Obrovské ničivé zemetrasenie vo Venezuele: Hlásia 32 obetí a 700 ranených, situácia je neprehľadná

Foto: SITA/AP/X - @Indic_God

Roland Brožkovič
TASR
Množstvo obetí by sa mohlo pohybovať medzi 10 000 a 100 000.

Po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele dočasná prezidentka krajiny Delcy Rodríguezová vo štvrtok ráno informovala o prvých obetiach. Úrady doteraz evidujú 32 mŕtvych a 700 zranených.

Americká geologická služba USGS odhaduje, že počet obetí by sa mohol pohybovať medzi 10 000 a 100 000 a predpokladá aj rozsiahle škody. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters. Prezidentka upozornila, že počet obetí bude stúpať, keďže záchranári prehľadávajú zrútené budovy a pohotovostné jednotky ešte len postupne prenikajú do zničených oblastí. Podľa jej slov bol najviac postihnutý štát La Guaira, ktorý sa rozprestiera na pobreží severne od Caracasu.

Ostatné štáty už pomáhajú

„Zrútili sa desiatky budov a my sa venujeme náročnej úlohe zachraňovania životov, ktoré nám Boh dovolí zachrániť. Štát La Guaira čelí skutočnej tragédii a je zónou katastrofy,“ povedala Rodríguezová v prejave k národu. Sever Venezuely najskôr zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,2 a o menej ako minútu nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas, informovala USGS.

Pomoc postihnutej krajine už prisľúbili Spojené štáty, Salvádor a Dominikánska republika. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že zriadilo krízový tím a v spolupráci s venezuelskou vládou koordinuje vyslanie pátracích a záchranných jednotiek, ako aj humanitárnej a lekárskej pomoci. Salvádor do krajiny pošle 300 záchranárov a 50 ton humanitárnej pomoci. Dominikánska republika poskytne špecializované vojenské a záchranné tímy.

Spojené štáty sú podľa prezidenta Donalda Trumpa pripravené pomôcť. Hoci tamojšie úrady doposiaľ neposkytli oficiálne podrobnosti o prípadných obetiach ani zranených, Trump vyhlásil, že ich počet je „devastujúci“.

„Dve veľké zemetrasenia, ktoré práve postihli skvelých ľudí vo Venezuele, majú obrovský rozsah a spôsobili devastujúci počet obetí na životoch,“ uviedol Trump na platforme Truth Social. „USA sú pripravené, ochotné a schopné pomôcť! Nariadil som všetkým vládnym agentúram, aby sa pripravili na rýchlu reakciu. Budeme tam pre našich nových a skvelých priateľov. Predbežné správy nie sú dobré!!!“ dodal Trump v príspevku.

Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová medzitým v krajine vyhlásila núdzový stav. Rodríguezová vo svojom krátkom prejave v štátnej televízii označila situáciu za vážnu. Oznámila tiež, že otrasy spôsobili vážne škody aj na Medzinárodnom letisku Simóna Bolívara, ktoré bolo v ich dôsledku uzavreté.

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