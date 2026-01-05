Všetko bolo klamstvo, tvrdia diváci: Podľa novej teórie finále Stranger Things ešte len uvidíme, má to byť o pár hodín

Foto: Netflix

Nina Malovcová
Stranger Things
Internet zaplavila nová teória o Stranger Things.

Teórie fanúšikov okolo finále seriálu Stranger Things po piatej sérii neutíchajú. Na sociálnych sieťach sa v posledných hodinách výrazne šíri pojem Conformity Gate, ktorý má podľa časti divákov naznačovať, že záver príbehu nebol skutočný a že tvorcovia pripravujú ešte jedno, skryté pokračovanie.

Táto teória sa zrodila najmä na platformách ako TikTok, kde fanúšikovia detailne rozoberajú záverečné epizódy a hľadajú v nich symboly, odkazy a vizuálne náznaky. Podľa nich seriál úmyselne vytvoril ilúziu šťastného konca, ktorá má diváka oklamať rovnakým spôsobom, ako sú klamané aj samotné postavy v príbehu.

Conformity Gate ako údajný dôkaz, že Hawkins nie je v poriadku

Conformity Gate je označenie pre fanúšikovskú teóriu založenú na skrytých detailoch v obraze a deji seriálu. Ide o drobné, zámerne vložené prvky, ako sú gestá postáv, predmety v pozadí či symbolické nápisy, ktoré si bežný divák nemusí všimnúť. Podľa fanúšikov však práve tieto detaily naznačujú, že udalosti v závere piatej série nemusia byť skutočné.

Ako jeden z príkladov sa spomína scéna promócií, v ktorej majú viaceré postavy ruky v polohe pripomínajúcej Henryho Creela. Tento vizuálny motív má podľa fanúšikov signalizovať, že vplyv Vecnu pretrváva aj po údajnom víťazstve nad ním.

Ďalším často rozoberaným detailom je spôsob, akým sú v jednej zo scén zoradené knihy Dungeons and Dragons. Ich usporiadanie má vytvárať nápis X A LIE, čo fanúšikovia interpretujú ako odkaz na to, že udalosti spojené s Dimenziou X boli len klamom. Podľa tejto teórie Mind Flayer nebol porazený a Vecna v skutočnosti nad postavami zvíťazil.

Špekulácie o tajnej epizóde a dátume 7. január

Najodvážnejšia časť Conformity Gate tvrdí, že skutočný záver seriálu ešte len príde. Fanúšikovia špekulujú o existencii tajnej epizódy, ktorá by mala odhaliť pravdu a „strhnúť oponu“ nad zdanlivým šťastným koncom.

Reprofoto: Netflix

Ako možný dátum jej zverejnenia uvádzajú 7. január. Svoje presvedčenie opierajú o opakujúci sa motív čísla sedem v piatej sérii a o symboliku sviatočného obdobia. Poukazujú aj na to, že predchádzajúce časti série boli zverejňované počas významných sviatkov, ako sú Deň vďakyvzdania, Štedrý deň či Silvester. Zároveň pripomínajú, že pravoslávne Vianoce sa práve slávia 7. januára, čo má podľa nich do tejto symboliky zapadať.

Dôležité je však pripomenúť, že ide len o výlučne fanúšikovské domnienky a symbolické súvislosti, nie o potvrdené informácie.

A možno je to celé len výborný marketingový ťah Netflixu, nakoľko fanúšikovia nie sú s koncom, ktorý videli spokojní a tak hľadajú alternatívy.

