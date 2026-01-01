O druhej ráno skončil seriálový hit Netflixu: Odpálil finále Stranger Things, diváci majú námietky

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Stranger Things
Nemusíte sa báť, žiadne spoilery vám neprezradíme.

Konečne sme sa dočkali. Netflix počas silvestrovskej noci zverejnil veľké finále svojho seriálového hitu Stranger Things v šialenej dĺžke 2 hodiny a 8 minút. A prví Slováci a Česi sa naň už stihli vrhnúť a majú ho za sebou. 

Ako ukazujú ich prvé hodnotenia na ČSFD, posledná časť piatej série ich celkom uspokojila. Svieti jej zatiaľ 74 %, no je pravdepodobné že v priebehu nasledujúcich hodín sa bude meniť. Pre reputáciu seriálu pevne veríme, že smerom nahor.

No našli sa aj takí, ktorí jednoducho očakávali viac a to sa odrazilo aj na ich hodnotení. Avšak recenzie sa zatiaľ nesú skôr v pozitívnom duchu.

Foto: MovieStillsDB

Nie je to katastrofa ako koniec Game of Thrones

„Mohol by som tu hodiny a hodiny písať o nevyužitom potenciály. Nie je to geniálny masterpiece kinematografie, ale je to veľmi dôstojný spôsob, ako ukončiť moju srdcovku z posledných piatich rokov,“ stojí v jednej z nich.

Viac vám ale prezrádzať nebudeme a urobte si vlastný názor. No hlavne, veľké finále Stranger Things si poriadne vychutnajte, pretože takýto seriálový sviatok tu tak skoro mať nebudeme.

