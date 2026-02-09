Turisti sa sťažujú na podnik v Prahe. Za steaky a pár nápojov zaplatili 754 eur

Do Prahy sa každoročne hrnie množstvo turistov z celého sveta. Podniky to neraz využijú vo svoj prospech a z turistov sa snažia vytiahnuť nemalé sumy. Viacerí upozorňujú na podniky, kde za steaky a niekoľko nápojov zaplatíte aj stovky eur.
Predražené steaky
Českí youtuberi Kluci z Prahy upozorňujú na nekalé praktiky jednej z pražských reštaurácií. Janek Rubeš poukazuje na to, že kým on usporiadal oslavu pre 50 ľudí a vo finále zaplatil 18 283 českých korún (v prepočte približne 754 eur), rovnakú sumu zaplatili v inom podniku za niekoľko položiek zahraniční turisti.
Nahnevaný turista, ktorý zanechal recenziu aj na TripAdvisore, priložil aj účtenku. Na nej je vidno, že si partia 5 ľudí dala varené víno, steaky s prílohou, pivo, kolu a cheeseburger. Len samotný burger s hranolčekmi vyšiel v prepočte na viac ako 37 eur. V komentároch niektorí poukázali aj na nekalú praktiku, v rámci ktorej im bol naúčtovaný aj príplatok za servis vo výške 15 %.
Sťažností pribúda
Bez ohľadu na to, či bol servisný poplatok oprávnený alebo nie, nespokojný zákazník na TripAdvisore píše, že jedlo síce bolo chutné, no extrémne predražené. Myslí si, že ide o podvod. Pridáva sa ďalší zákazník. Ten píše, že hoci sa najedol dobre, pripadá mu ako podvod, že za tri položky zaplatil 160 eur. Samozrejme, niektorí zákazníci odchádzajú spokojní. Jedlo im veľmi chutilo a personál považujú za milý a priateľský.
Nahlásiť chybu v článku