Turisti sa sťažujú na podnik v Prahe. Za steaky a pár nápojov zaplatili 754 eur

Foto: TripAdvisor (marta k) / Pexels

Petra Sušaninová
Gastronómia
Reštaurácia nazbierala už viacero nelichotivých hodnotení.

Do Prahy sa každoročne hrnie množstvo turistov z celého sveta. Podniky to neraz využijú vo svoj prospech a z turistov sa snažia vytiahnuť nemalé sumy. Viacerí upozorňujú na podniky, kde za steaky a niekoľko nápojov zaplatíte aj stovky eur.

Predražené steaky

Českí youtuberi Kluci z Prahy upozorňujú na nekalé praktiky jednej z pražských reštaurácií. Janek Rubeš poukazuje na to, že kým on usporiadal oslavu pre 50 ľudí a vo finále zaplatil 18 283 českých korún (v prepočte približne 754 eur), rovnakú sumu zaplatili v inom podniku za niekoľko položiek zahraniční turisti.

Viac z témy Gastronómia:
1.
Našli sme absolútne najhoršie jedlá na celom Slovensku. Servírovali nám ich v jedálni na základnej škole
2.
Na Slovensku chutia lepšie ako kdekoľvek inde na svete: Ľudia prezradili, ktoré jedlá máme jednoducho najlepšie
3.
Zverejnili najhoršie české pivá: Ocitol sa medzi nimi aj zlatý mok, ktorý Slováci milujú
Zobraziť všetky články (15)

Nahnevaný turista, ktorý zanechal recenziu aj na TripAdvisore, priložil aj účtenku. Na nej je vidno, že si partia 5 ľudí dala varené víno, steaky s prílohou, pivo, kolu a cheeseburger. Len samotný burger s hranolčekmi vyšiel v prepočte na viac ako 37 eur. V komentároch niektorí poukázali aj na nekalú praktiku, v rámci ktorej im bol naúčtovaný aj príplatok za servis vo výške 15 %.

Sťažností pribúda

Na tento postup sme sa už v minulosti pýtali Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá vysvetlila, že „vo všeobecnosti je prepitné (obslužné) považované za dobrovoľný príspevok spotrebiteľa, ktorého výška závisí najmä od spokojnosti s kvalitou poskytnutej obsluhy. Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje práva a povinnosti spotrebiteľov, obchodníkov a iných osôb pri ponuke, predaji a poskytovaní produktov, ako aj pri uzatváraní a plnení spotrebiteľských zmlúv, nezakazuje účtovanie služieb označených ako servisné, obslužné, poplatok za prestieranie alebo couvert.“

Bez ohľadu na to, či bol servisný poplatok oprávnený alebo nie, nespokojný zákazník na TripAdvisore píše, že jedlo síce bolo chutné, no extrémne predražené. Myslí si, že ide o podvod. Pridáva sa ďalší zákazník. Ten píše, že hoci sa najedol dobre, pripadá mu ako podvod, že za tri položky zaplatil 160 eur. Samozrejme, niektorí zákazníci odchádzajú spokojní. Jedlo im veľmi chutilo a personál považujú za milý a priateľský.

Skryté poplatky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac