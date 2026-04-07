Poznáme najobľúbenejšiu polievku Slovákov. Nesmie chýbať na nedeľnom stole

Fazuľová, zeleninová či šošovicová polievka, kapustnica, kulajda či vývar – Slováci obľubujú obrovské množstvo polievok rôznych chutí. Na Reddite sme si všimli vlákno, v ktorom Slováci diskutujú o tom, aká je ich najobľúbenejšia polievka.
Nedávno sme vás informovali, aké slovenské jedlo je najhoršie v strednej Európe, tentoraz sme však zistili, ktoré polievky sú podľa Slovákov tie najlepšie.
Používateľ, ktorý si na diskusnom fóre hovorí Kindness_Kidney_057, sa diskutujúcich opýtal, aká je ich najobľúbenejšia polievka. Zároveň prezradil, že jeho top tri sú držková, kuracia a šošovicová polievka. Ľudia v komentároch o tom okamžite začali diskutovať.
Nesmie chýbať na nedeľnom stole
V komentároch sa objavili názvy desiatok rôznych polievok – šošovicová, ostrokyslá, paradajková, frankfurtská, gulášová, francúzska, držková, kôprová, karfiolová, zemiaková, hríbová, cibuľová polievka či demikát, boršč a kulajda.
Ľudia však majú v obľube aj krémové polievky, napríklad cesnakovú, brokolicovú a tekvicovú.
No najčastejšie sa opakoval hovädzí alebo kurací vývar, druhé miesto získala kapustnica a tretie miesto obsadila fazuľová polievka. Veľa hlasov získali aj šošovicová a paradajková polievka.
Obľúbenou polievkou Slovákov sa tak stal poctivý kurací alebo hovädzí vývar, ktorý nesmie chýbať na nedeľnom stole v mnohých slovenských domácnostiach ani ako súčasť menu na svadbách a iných oslavách.
Kapustnica je zas súčasťou vianočného stola takmer vo všetkých slovenských regiónoch, každá rodina má však svoj vlastný recept. Niekto ju má rád so zemiakmi, iní s rezancami, krupicovou kašou či ryžou. No a fazuľovú polievku si mnohí Slováci spájajú s návštevou u starej mamy.
