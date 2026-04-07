Poznáme najobľúbenejšiu polievku Slovákov. Nesmie chýbať na nedeľnom stole

Ilustračné foto: interez.sk

Klaudia Oselská
Gastronómia
Aká je vaša najobľúbenejšia polievka?

Fazuľová, zeleninová či šošovicová polievka, kapustnica, kulajda či vývar – Slováci obľubujú obrovské množstvo polievok rôznych chutí. Na Reddite sme si všimli vlákno, v ktorom Slováci diskutujú o tom, aká je ich najobľúbenejšia polievka.

Nedávno sme vás informovali, aké slovenské jedlo je najhoršie v strednej Európe, tentoraz sme však zistili, ktoré polievky sú podľa Slovákov tie najlepšie.

Používateľ, ktorý si na diskusnom fóre hovorí Kindness_Kidney_057, sa diskutujúcich opýtal, aká je ich najobľúbenejšia polievka. Zároveň prezradil, že jeho top tri sú držková, kuracia a šošovicová polievka. Ľudia v komentároch o tom okamžite začali diskutovať.

Nesmie chýbať na nedeľnom stole

V komentároch sa objavili názvy desiatok rôznych polievok – šošovicová, ostrokyslá, paradajková, frankfurtská, gulášová, francúzska, držková, kôprová, karfiolová, zemiaková, hríbová, cibuľová polievka či demikát, boršč a kulajda.

Ľudia však majú v obľube aj krémové polievky, napríklad cesnakovú, brokolicovú a tekvicovú.

No najčastejšie sa opakoval hovädzí alebo kurací vývar, druhé miesto získala kapustnica a tretie miesto obsadila fazuľová polievka. Veľa hlasov získali aj šošovicová a paradajková polievka.

Obľúbenou polievkou Slovákov sa tak stal poctivý kurací alebo hovädzí vývar, ktorý nesmie chýbať na nedeľnom stole v mnohých slovenských domácnostiach ani ako súčasť menu na svadbách a iných oslavách.

Kapustnica je zas súčasťou vianočného stola takmer vo všetkých slovenských regiónoch, každá rodina má však svoj vlastný recept. Niekto ju má rád so zemiakmi, iní s rezancami, krupicovou kašou či ryžou. No a fazuľovú polievku si mnohí Slováci spájajú s návštevou u starej mamy.

