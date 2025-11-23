Reštaurácia si vypýtala zvláštny poplatok: Ľudia sa podelili o skúsenosti. Obchodná inšpekcia vysvetľuje, či je to v poriadku

Stravovanie v reštaurácii sa mení na niečo, čo si nemôže dovoliť každý. Samozrejme, nájdu sa miesta, kde sa stále najete kvalitne a lacno. Inde však nepríjemne prekvapia nielen samotné ceny, ale aj ďalšie zvláštnosti.
Ľudia popísali svoje skúsenosti
So skúsenosťou, kedy sa nám niečo príliš nepozdávalo, sme z reštaurácie pred časom odchádzali aj my. Tá chcela prepitné rovno pri objednávaní jedla, teda ešte skôr, ako sme vôbec vedeli, či budeme so službami spokojní.
Viacerí píšu, že najmä v zahraničí sa stretávajú s tým, že si podnik účtuje prepitné vopred alebo si automaticky naúčtuje poplatok za servis, napríklad vo výške 10 %. Niektorí si na účtenke dokonca našli poplatok za prestretie stola. Myslia si ale, že na Slovensku sa podobné poplatky bez vedomia zákazníka účtovať nesmú.
Čo na to Slovenská obchodná inšpekcia?
Jedna z používateliek píše, že sa s podobným prístupom síce nestretla na Slovensku, ale v Maďarsku. So službami bola spokojná a obslužné by ochotne nechala, nepáči sa jej však, ak si ho podnik takpovediac vynúti. Pripadá jej to drzé.
Niektoré reštaurácie vraj na fakt, že si budú prepitné účtovať automaticky, upozorňujú vopred na jedálnom lístku. Nájdu sa ľudia, ktorí tvrdia, že ak by o poplatku neboli informovaní vopred, jednoducho by ho odmietli zaplatiť.
Slovenskej obchodnej inšpekcie sme sa opýtali, či je takýto postup zo strán reštaurácií v poriadku. „Vo všeobecnosti je prepitné (obslužné) považované za dobrovoľný príspevok spotrebiteľa, ktorého výška závisí najmä od spokojnosti s kvalitou poskytnutej obsluhy. Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje práva a povinnosti spotrebiteľov, obchodníkov a iných osôb pri ponuke, predaji a poskytovaní produktov, ako aj pri uzatváraní a plnení spotrebiteľských zmlúv, nezakazuje účtovanie služieb označených ako servisné, obslužné, poplatok za prestieranie alebo couvert,“ vysvetľuje SOI.
