Turista na chorvátskej pláži svojou vynaliezavosťou pobavil internet: Keď uvidíte, ako vošiel do mora, padnete na kolená

Foto: interez.sk (Veronika Samborská) / Screen Facebook (@dnevnadozaprosjecnogdalmatinca)

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Toto vás zaručene poriadne pobaví.

Niektorí si dovolenku pri mori užívajú pod slnečníkom s knihou v ruke a iní sa opaľujú celé hodiny. Jeden turista v chorvátskej Dalmácii to však posunul na celkom inú úroveň. 

Na fotografii môžeme vidieť, ako si muž spokojne sedí na stoličke uprostred mora, vodu má po pás a nad hlavou slnečník, ktorý ho chráni pred ostrým slnkom, zatiaľ čo vedľa neho iní dovolenkári šnorchlujú.

Fotografia sa objavila na facebookovom profile s názvom Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, čo môžeme voľne preložiť ako Denná dávka priemerného obyvateľa Dalmácie a okamžite sa stala virálnou, dokonca má už takmer 5-tisíc označení páči sa mi to a 140 komentárov.

Ľudia mu ďakujú za skvelý tip

Ľudia v komentároch sa smejú, že mu ryby čistia kurie oká.

„Zaparkoval počas odlivu.“ 

„Ten pocit, keď ťa prekvapí príliv a teraz predstieraš, že to bolo naschvál,“ smejú sa ďalší.

Mnohí ho však chvália za jeho skvelý nápad a tvrdia, že to tiež vyskúšajú. Preto, ak hľadáte originálny nápad, ako stráviť deň pri mori a zároveň sa nespáliť, môžete sa inšpirovať.

