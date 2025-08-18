Turista na chorvátskej pláži svojou vynaliezavosťou pobavil internet: Keď uvidíte, ako vošiel do mora, padnete na kolená

Niektorí si dovolenku pri mori užívajú pod slnečníkom s knihou v ruke a iní sa opaľujú celé hodiny. Jeden turista v chorvátskej Dalmácii to však posunul na celkom inú úroveň.
Na fotografii môžeme vidieť, ako si muž spokojne sedí na stoličke uprostred mora, vodu má po pás a nad hlavou slnečník, ktorý ho chráni pred ostrým slnkom, zatiaľ čo vedľa neho iní dovolenkári šnorchlujú.
Fotografia sa objavila na facebookovom profile s názvom Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, čo môžeme voľne preložiť ako Denná dávka priemerného obyvateľa Dalmácie a okamžite sa stala virálnou, dokonca má už takmer 5-tisíc označení páči sa mi to a 140 komentárov.
Ľudia mu ďakujú za skvelý tip
Ľudia v komentároch sa smejú, že mu ryby čistia kurie oká.
„Zaparkoval počas odlivu.“
„Ten pocit, keď ťa prekvapí príliv a teraz predstieraš, že to bolo naschvál,“ smejú sa ďalší.
Mnohí ho však chvália za jeho skvelý nápad a tvrdia, že to tiež vyskúšajú. Preto, ak hľadáte originálny nápad, ako stráviť deň pri mori a zároveň sa nespáliť, môžete sa inšpirovať.
