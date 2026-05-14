Nepošlete peniaze ani sa neprihlásite do aplikácie: Dve banky plánujú veľké odstávky, toto všetko nebude fungovať

Klienti dvoch veľkých bánk na Slovensku by si mali počas víkendu skontrolovať, čo potrebujú vybaviť. Viaceré služby totiž budú na niekoľko hodín nedostupné a obmedzenia zasiahnu hneď viacero funkcií vrátane internetbankingu, mobilných aplikácií aj okamžitých platieb.
Na plánované technické odstávky upozornili Slovenská sporiteľňa aj mBank. Banky hovoria o údržbe systémov a vylepšovaní služieb, pre klientov to však bude znamenať dočasné výpadky viacerých bežne využívaných funkcií.
Slovenská sporiteľňa odstaví Georgea aj online služby
Najväčšie obmedzenia čakajú klientov Slovenskej sporiteľne v noci z 15. mája 2026 na 16. mája 2026. Od 0.00 h do 3.00 h nebude fungovať George, mobilná aplikácia George, Sporopay, Databanking, Business24, mobilná aplikácia Business24, MultiCash, SMS služby, API rozhranie pre tretie strany ani aktívne operácie cez klientske centrum.
Klienti si zároveň nebudú môcť zriadiť ani meniť produkty a služby cez www.slsp.sk a sekciu Objavujte v Georgeovi. Toto obmedzenie bude trvať od 15. mája 2026 od 21.30 h do 16. mája 2026 do 3.00 h.
Od 16. mája 2026 od 0.00 h do 3.00 h nebude možné využívať výber z bankomatu mobilom. Výbery kartou však majú zostať funkčné. Počas rovnakého času nebudú fungovať ani push notifikácie, SMS notifikácie a e-mailové notifikácie o obratoch a platbách kreditnými a debetnými kartami.
S oneskorením budú doručené aj elektronické výpisy vo formátoch PDF, SEPA XML a MT940 za 15. máj 2026.
mBank obmedzí okamžité platby
Technická odstávka čaká počas víkendu aj klientov mBank. V nedeľu 17. mája 2026 od 00.30 h do 04.30 h nebude možné odosielať ani prijímať okamžité platby.
Banka upozornila, že všetky pokusy o odoslanie okamžitej platby budú počas odstávky automaticky zamietnuté. Ostatné typy platieb by mali fungovať bez obmedzení.
Ak teda plánujete počas víkendu posielať peniaze alebo vybavovať dôležité operácie cez internetbanking, banky odporúčajú nenechávať ich na poslednú chvíľu.
