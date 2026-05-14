Vyššie štátne príspevky pre najmladších aj najstarších Slovákov. Koalícia plánuje veľké zvyšovanie

Poslanci sa rozhodli zvyšovať niekoľko príspevkov. Zamerali sa pritom na tie, ktoré súvisia so životom najviac a ovplyvnia najviac Slovákov. Jeden sa totiž vypláca na začiatku života a ten druhý na jeho konci. Zvyšovať by sa pritom mohli už budúci rok, a to o stovky eur.
Ambíciou koaličného Hlasu-SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne štyroch detí. Na sobotnej tlačovej konferencii v Topoľčanoch to avizovali predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a podpredseda Hlasu-SD a minister práce Erik Tomáš. Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich Hlas-SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet.
Viac peňazí na kočík
„Máme jasnú ambíciu, aby príspevok pri narodení dieťaťa išiel, poviem to, o stovky eur vyššie,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Tomáš poukázal na to, že výška príspevku sa nemenila od roku 2014. „Chceme stanoviť, aby matkám, ktoré vychovali štyri a viac detí, bola úplne odpustená daň z príjmu,“ doplnil.
Obaja pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni troch a viac. „Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jednou z podmienok, ktorú Hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet,“ povedal Šutaj Eštok. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek vymenoval aj ďalšie opatrenia, ktoré strana už presadila na pomoc ženám a matkám. Zopakoval tiež, že 13. dôchodky sú pre Hlas-SD nedotknuteľné.
To však nie je všetko. Ako informoval portál tvnoviny, príspevok pri narodení dieťaťa funguje tak, že vám pri prvom až štvrtom dieťati štát prispeje necelých 830 eur a od piateho dieťaťa je to už len 151 eur. Tento príspevok sa nazýva aj „kočíkovné“, keďže sa predpokladá, že sa jeho suma môže využiť na kočík alebo napríklad tiež postieľku. Ceny týchto produktov pritom idú stále hore.
Ako tiež upozornil portál, v skutočnosti je táto suma určená dlhšie, ako minister práce spomínal. Nie je totiž uzákonená od roku 2014, ale nemenila sa od roku 2008, kedy vznikla v období prechodu zo slovenskej koruny na euro a pôvodne predstavovala presne 25 000 Sk.
Vyšší príspevok na pohreb
Zatiaľ čo sa však Hlas-SD zameriava na najmladších obyvateľov, ich koaličný partner SNS sa zameral na koniec života. V parlamente už pritom stihli rozbehnúť návrh, vďaka ktorému by opäť zvýšili príspevok na pohreb, ktorý dostane rodina zosnulého. Ten šiel pritom hore minulý rok a to po 17 rokoch, keď sa nemenil. V súčasnosti je tak ustanovený v sume 200 eur. Po novom poslanci chcú, aby sa od budúceho roka zdvihol na 500 eur.
„Pýtali sme sa pohrebných služieb, aké sú najnižšie náklady na pohreb, a pod tisícku sa nedá stlačiť. Chceme to aspoň trochu zvýšiť,“ povedal poslanec SNS Roman Michelko.
